Quem são os craques que devem agitar o próximo mercado europeu

A temporada 2022/23 do futebol europeu está chegando ao fim e com ela surgem os rumores das possíveis transferências de atletas na janela de transferência, que costuma ir de junho a setembro. Entre os jogadores citados para mudar de “ares” estão Neymar e Messi, astros do PSG, além de nomes como Paul Pogba, Di María e Victor Osimhen, sensação do Napoli.

PLACAR explica a situação de cada um deles. Entenda:

Lionel Messi (Paris Saint-Germain)

O craque argentino e o clube francês não devem renovar o contrato que se encerra em 30 junho, segundo jornais franceses. No clube desde 2021, Messi tem sido um dos principais alvos de críticas da torcida nos últimos meses. A relação ficou ainda mais desgastada após a passagem dele por Riade, capital do país, sem autorização do clube francês.

O possível destino? Newell’s Old Boys, Barcelona, Inter Miami e Al Hilal são só alguns dos potenciais candidatos. Ainda há possibilidade de rumar para o futebol asiático.

Neymar (Paris Saint-Germain)

Seis anos após ser adquirido como a compra mais cara da história do PSG, Neymar também deve dar adeus na próxima temporada, mesmo tendo contrato com a equipe até 2027. Conforme foi noticiado pela imprensa europeia, o clube não deve impedir uma negociação ou mesmo empréstimo do brasileiro para outro time.

O último evento ocorreu no último dia 3 de maio quando um grupo de torcedores foram até a porta da casa dele, em Bougival, município de apenas 9.000 habitantes a cerca de 10 quilômetros do centro de treinamento do PSG, para gritar para que ele deixe o clube: “Neymar, casse-toi” (“Neymar, vá embora”, em tradução livre para o português).

Verratti (Paris Saint-Germain)

Titular absoluto nos últimos anos, o volante italiano de 30 anos é outro que não deve resistir à reformulação do clube francês. Ele está no PSG desde 2012 e tem contrato até 2026.

Di María (Juventus)

Alvo de clubes na América do Sul, Di María é outro que tem contrato com a Juventus até fim de junho. Aos 35 anos, o jogador afirmou em recente entrevista o desejo de permanecer na equipe, mas, até agora, as partes não chegaram a um acordo de renovação.

Roberto Firmino (Liverpool)

Desde 2015 nos Reds e com status de ídolo, o brasileiro procura “novos desafios” e não vai renovar o vínculo que se encerra em junho. O jogador deixará o clube de graça. Equipes como Atlético de Madri, Galatasaray e Juventus aparecem no radar como possível destino.

Victor Osimhen (Napoli)

Destaque do Napoli na conquista do Campeonato Italiano, onde foi artilheiro com 23 gols, o atacante nigeriano de 24 anos se tornou bastante cobiçado por clubes europeus, como Manchester United, Chelsea e PSG. Valorizado, seu atual valor de mercado é de 100 milhões de euros.

İlkay Gündoğan (Manchester City)

O volante alemão de 32 anos, titular da equipe de Pep Guardiola, encerra o vínculo com o City em junho. O clube busca uma extensão de contrato, segundo informações do jornal britânico The Athletic, mas o Barcelona está firme na briga para ter o jogador. O clube da Catalunha teria oferecido vínculo de dois anos.

Paul Pogba (Juventus)

Acometido por uma nova lesão, Pogba está de do fim da temporada da Juventus e, apesar de ter contrato até 2026, uma possível saída pode ocorrer.

Ele retornou ao clube onde foi sensação entre 2012 e 2016 em junho passado, mas, desde então, acumula mais frustrações que alegrias: 10 jogos e apenas 162 minutos em campo.