Quem é Yan Couto, o brasileiro candidato a melhor jovem do ano

No futebol europeu há dois anos, Yan Couto, do Manchester City está entre os 100 pré-indicados ao Golden Boy, prêmio do diário italiano Tuttosport, que elege o melhor jogador sub-21 do futebol europeu na temporada. Emprestado no último ano ao Braga, de Portugal, o brasileiro de 20 anos se destacou e pode ser utilizado na bilionária equipe inglesa nos próximos meses.

Formado pelas categorias de base do Coritiba, é badalado e especulado na Europa desde a adolescência. Assim, Yan Couto fez apenas duas partidas como profissional pela equipe paranaense, no estadual de 2020. Logo que fez 18 anos, trocou o Coxa pelo Manchester City, por 6 milhões de euros (cerca de 36 milhões de reais na cotação da época).

Sem espaço na Inglaterra, foi prontamente emprestado ao Girona, equipe do Grupo City, tal qual o time azul de Manchester. Quando apresentado na equipe catalã, deixou claro o objetivo de futuro: “Vim do Manchester emprestado para cá para que eu melhore meu futebol, vai ser uma boa temporada para eu me adaptar à Europa. Espero evoluir e voltar ao City melhor do que cheguei.”

Em compromissos da segunda divisão espanhola e da Copa do Rei, realizou 29 jogos em 2020/21. Pelo esquema tático do time da Espanha, atuou com mais liberdade para atacar e anotou cinco assistências. Bastante apoiador, descreveu seu estilo de jogo quando chegou ao time da espanha.

“Sou um jogador brasileiro, um lateral bem ofensivo, gosto de atacar bastante e também sou competente atrás. Tenho dribles, cruzamentos e finalizações que são características de um jogador brasileiro”, disse Yan, em coletiva.

As atuações não convenceram o City de contar com o brasileiro para a temporada 2021-2022, mas convenceu o Braga, tradicional time de Portugal, a contratá-lo por empréstimo.

Yan jogou, mais uma vez, grande parte dos jogos como ala, tendo em vista que a equipe utilizava com frequência três zagueiros. Encerrou a temporada com 42 partidas e foi o terceiro da equipe a mais criar grandes chances (8) no Campeonato Português, segundo o SofaScore.

De acordo com o jornal O Jogo, de Portugal, Yan deseja permanecer no Braga para a temporada seguinte. Entretanto, Couto está no grupo que vai à pré-temporada com o Manchester City e pode receber chances com Guardiola nos próximos meses. Em razão da boa temporada, clubes como Celtic, Fenerbahçe e Olympiakos também cobiçam o lateral, de acordo com a imprensa europeia.

Yan Couto foi nome recorrente em convocações das seleções brasileiras de base. Campeão mundial sub-17 como titular, não atua com a amarelinha desde a decisão. Nascido em 2002, chegará aos Jogos Olímpicos de Paris-2024 com idade para disputar o torneio de futebol masculino e pode ser peça bastante utilizada no ciclo.

O último ganhador do prêmio Golden Boy foi o meia espanhol Pedri, do Barcelona. O Brasil teve dois vencedores do prêmio oferecido desde 2003: Anderson, em 2008, e Alexandre Pato, em 2009.

