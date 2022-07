O Flamengo está de perto de fechar a contratação de Wendel, meio-campista do Zenit. Aos 24 anos, o jogador conquistou espaço na equipe russa na última temporada, mas decidiu voltar o Brasil após seis anos de futebol europeu, incluindo passagem com fim polêmico pelo Sporting. O atleta foi revelado pelo Fluminense, rival do Rubro-negro, onde brilhou ao lado de nomes como Gustavo Scarpa, hoje no Palmeiras, e Richarlison, recém-contratado pelo Tottenham.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Nascido em 1997, o volante estreou profissionalmente aos 19 anos. Em pouco tempo, Wendel conquistou espaço no time titular do Tricolor. Assim, já na primeira temporada, o volante de boa mobilidade, passe e controle de bola fez 56 jogos, com sete gols e duas assistências.

Em metade da temporada, um dos parceiros do jogador foi Richarlison. O atacante, que foi recentemente contratado pelo Tottenham após se destacar por Watford e Everton, atuou até o meio do ano pelo Fluminense, até ser pinçado pelo futebol europeu. Outro jovem que brilhou ao lado de Wendel foi Gustavo Scarpa. Em seu último ano pelo Fluminense, o armador, antes de fechar com o Palmeiras, participou diretamente de 21 gols e comandou o meio-campo.

Uma temporada como profissional foi o bastante para Wendel impressionar o Sporting, de Portugal, e fazer a transação girar na casa dos 7,5 milhões de euros (cerca de 30 milhões de reais na época). No time de Lisboa, o meia completou 79 partidas, mas acumulou altos e baixos, incluindo polêmicas extracampo.

Depois de chegar a ser “rebaixado” para o time sub-23 em seu primeiro ano de Portugal, o volante se envolveu em um caso de indisciplina, em 2019. De acordo com a imprensa portuguesa, o brasileiro foi visto após às 23h em um restaurante de Lisboa, desrespeitando uma norma do clube. Jorge Silas, ex-técnico do Sporting, elogiou o potencial de Wendel, mas o cobrou: “O Wendel tem de perceber onde é que está. Nós queremos ajudá-lo a aproveitar este potencial”.

Cerca de um ano depois dos casos polêmicos, Wendel deixou Portugal para jogar no futebol russo, por 132 milhões de reais. No Zenit, o meio-campista conquistou espaço em pouco tempo, com mais ênfase na última temporada. Entretanto, a instabilidade no país em razão da guerra com a Ucrânia fez o volante repensar o futuro, e retornar ao Brasil deve ser a escolha do jovem. Com a venda de Willian Arão para o Fenerbahçe de Jorge Jesus, o Flamengo se voltou para Wendel como substituto.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens