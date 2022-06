Quem é Vitinha, o reforço do PSG que dobrou de valor em um ano

O Paris Saint-Germain já tem o seu primeiro reforço sob a gestão de Luís Campos, o novo diretor de futebol que substituiu o brasileiro Leonardo para a temporada 2022/23: Vitinha, volante português, que chega do Porto por 40 milhões de euros (cerca de 218 milhões de reais). Ainda sem muito nome no cenário europeu, o atleta de 22 anos chega a um time repleto de estrelas consagradas após ver seu valor de mercado dobrar depois de uma ótima temporada.

Vitinha foi revelado pelo próprio Porto e fez sua estreia no time principal em 2020. No meio daquele ano, foi emprestado ao Wolverhampton, da Inglaterra, com opção de compra fixada em 20 milhões de euros. Mas depois de apenas 22 jogos e um gol marcado na temporada 2020/21, o time inglês optou por não exercer a cláusula, e ele voltou ao Porto há um ano com futuro incerto.

Na temporada 2021/22, o meio-campista começou no banco do Porto, mas credenciado por grandes atuações pela seleção portuguesa na Eurocopa sub-21, quando foi vice-campeão. Aos poucos, foi conquistando espaço, e virou titular de vez após o empréstimo do volante Sérgio Oliveira à Roma, da Itália, em janeiro. Não demorou para ele se tornar uma peça-chave do time que conquistou tanto o Campeonato Português como a Taça de Portugal.

Lutar sempre por Portugal 💪🏼🇵🇹

🫡 Vemo-nos em 22/23! pic.twitter.com/aYdrHEqfs1 — Vítor Ferreira (@vitinha) June 13, 2022

Valorizado, despertou o interesse do PSG, que acertou sua compra por 40 milhões de euros – o dobro do que o Wolverhampton poderia ter pago por ele há apenas um ano. Presença constante em todas as categorias de base da seleção de Portugal, ele também fez sua estreia pela equipe principal neste ano e briga por uma vaga entre os 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro.

Com 1,72 de altura, Vitinha é um volante de grande capacidade de marcação e boa chegada ao ataque, com destaque para sua mobilidade e condução de bola. No PSG, deve enfrentar concorrência pesada no setor: o clube já conta com o italiano Marco Verratti, o senegalês Idrissa Gueye, o português Danilo Pereira, o argentino Leandro Paredes, o espanhol Ander Herrera e o holandês Georginio Wijnaldum. Os dois últimos têm as maiores chances de deixar o clube nesta janela.

