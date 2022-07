Quem é Vinicius Tobias, o novo brasileiro do Real Madrid

Depois de conquistar a Liga dos Campeões com gol de Vinicius Júnior, o Real Madrid tem outro brasileiro, com o mesmo nome, tentando pedir passagem no elenco. O da vez é Vinicius Tobias, lateral-direito de 18 anos que foi puxado do time B por Carlo Ancelotti para realizar a pré-temporada. Revelado pelo Internacional, o jovem chegou à Europa no início deste ano, pelo Shakhtar Donetsk, antes de desembarcar na capital espanhola.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Promessa da base colorada desde 2019, quando disputou e venceu o Sul-Americano sub-15 pela seleção brasileira, Vinicius recebeu assédio da Europa logo cedo. Desse modo, ainda em 2021, quando tinha 17 anos, a venda do lateral foi acertada para o Shakhtar Donetsk, por 6 milhões de euros (37 milhões de reais na época). Pouco antes de completar maioridade e poder se transferir, deixou o Internacional, sem nem mesmo atuar profissionalmente.

Entretanto, o garoto brasileiro não pôde estrear pelo time profissional do Shakhtar, em razão da guerra entre Ucrânia e Rússia, que paralisou o futebol do país do leste europeu. Assim, após a Fifa permitir que atletas de clubes dos países envolvidos no conflito pudessem suspender seus contratos e procurar novos destinos, o Real Madrid fechou um empréstimo com Vinicius, até junho de 2023, com opção de compra fixada em 18 milhões de euros (equivalente a 99 milhões de reais).

Em 2021/22, Vinicius fez parte do “time B” da equipe espanhola, o Real Madrid Castilla. O promissor brasileiro de 18 anos impressionou nos treinamentos e, assim, foi convocado para realizar a pré-temporada com o elenco principal.

Vinicius, aos 18 anos, foi relacionado para o duelo entre Real Madrid e Barcelona, no último sábado, 23, mas não saiu do banco. O time espanhol ainda tem dois amistosos de preparação: enfrenta o América do México, nesta terça-feira, 26, e a Juventus, no próximo sábado, 30.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!