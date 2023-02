Quem é Victor Osimhen, astro do Napoli que pode movimentar R$ 655 milhões

Diversos clubes europeus já se agitam no mercado para contar com Victor Osimhen, a sensação do Napoli nesta temporada. Segundo informação do jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o atacante nigeriano, no radar de Chelsea, Manchester United, Paris Saint-Germain e outros clubes, deve ser vendido por mais de 120 milhões de euros (655 milhões de reais pela cotação atual) na janela de transferência de junho.

Osimhen é o artilheiro do Campeonato Italiano, com 18 gols marcados em 19 jogos disputados, e um dos principais responsáveis por ajudar o clube italiano a estabelecer larga vantagem na liderança da competição. São 15 pontos de diferença para a Inter de Milão, segunda colocada, e, cada vez mais, realo sonho do título 33 anos depois.

Ao todo, na temporada, o atacante que no fim de 2021 sofreu múltipla fratura do rosto e, desde então, usa uma máscara de proteção nos jogos, tem 20 gols marcados em 24 jogos. Ao lado do companheiro de ataque, o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, fez quase metade dos gols no time no período.

Apelidado como “o novo Drogba”, o atual camisa 9 do Napoli acumula ainda uma impressionante sequência de oito jogos consecutivos marcando gols. O mais recente deles na importante vitória do Napoli por 2 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, pelo primeiro confronto das oitavas de final da Liga dos Campeões.

O alto rendimento do nigeriano é fruto de uma cartada ousada do clube. Em 2020, em plena pandemia da Covid-19, quando os jogos haviam sido paralisados, o clube adquiriu o atleta junto ao Lille por cerca de 75 milhões de euros – menos do que custou Erling Haaland ao Dortmund, na mesma época, por exemplo.

“Se me dissessem que eu jogaria em um dos maiores times do mundo eu não acreditaria. Passei por momentos difíceis no Wolfsburg, fui rejeitado por dois clubes belgas até chegar ao Charleroi e depois no Lille”, disse o jogador em entrevista ao canal do Napoli, em 2020.

No ano passado, ele foi eleito o melhor jovem atacante do Italiano desbancando nomes como Dusan Vlahovic, da Juventus, e Rafael Leão, do Milan..

Victor Osimhen é o melhor jogador Sub-23 da temporada 2021/22 da @SerieA! 🥇👏

Bravo, Victor! 💪 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/WUZD0bGRPs — SSC Napoli Oficial (@sscnapoli_br) May 23, 2022

A reviravolta na carreira não é apenas força de expressão – e Victor Osimhen deixa isso claro durante as entrevistas que dá à imprensa. Natural da cidade de Lagos, a mais populosa e capital da Nigéria, ele nasceu em uma família bastante humilde.

Depois que a mãe faleceu e o pai chegou a ser preso durante a adolescência, o nigeriano passou a vender água nas ruas do Lagos para conseguir dinheiro e ajudar em casa.

“Foi um período muito difícil para mim e meus irmãos. Vim de um lugar onde não há esperança. Por isso, jogo futebol porque acredito que é a única esperança para que eu e minha família possamos viver uma vida digna”, lembrou o atacante na mesma entrevista.

Fã de Didier Drogba, Victor chamou atenção do Wolfsburg em 2017 atuando pelo clube nigeriano Ultimate Strikers Academy. Dois anos antes, porém, ele já havia desencantado na seleção nigeriana na conquista da Copa do Mundo sub-17, onde foi artilheiro do torneio. No clube alemão, porém, teve passagem apagada até ser emprestado ao Charleroi, na Bélgica. Posteriormente, foi vendido ao Lille, em 2019.

Agora, a saída iminente do Napoli por cifras milionárias parece inevitável, mas o jogador, que tem contrato até 2025 com o clube, garante que as atenções estão focadas na conquista dos campeonatos: “Só quero ajudar meu time a vencer partidas e ganhar troféus. No final da temporada, veremos o que vai acontecer, mas isso não cabe a mim. Cabe ao clube decidir”, disse à ESPN na semana passada.

Fato é que, se concretizado o valor astronômico, Victor Osimhen deve se tornar o jogador africano mais caro da história, superando o marfinense Nicolas Pépé, que custou 80 milhões de euros ao Arsenal em 2019.