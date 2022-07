Quem é Samuel Lino, reforço brasileiro do Atlético de Madri

O Atlético de Madri fechou a contratação de uma nova peça ofensiva, o brasileiro Samuel Lino, de 22 anos. Anunciado nesta sexta-feira, 8, o atacante impressionou a diretoria espanhola após três temporadas pelo Gil Vicente, de Portugal. Revelado pelo São Bernardo, time do ABC paulista, chegou a passar pela base do Flamengo antes de ir para a Europa.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Adaptado a diversas situações de ataque, Samuel pode atuar pelos lados de campo e também centralizado. Foi assim que Lino conquistou espaço no Gil Vicente e, na última temporada, fez 38 jogos, anotando 14 gols e cinco assistências. Já nas duas temporadas anteriores, 2020/21 e 2019/20, Samuel somou 63 partidas e 13 gols.

Nascido em 1999, estreou profissionalmente aos 17 anos, pelo São Bernardo. Mesmo depois de ser utilizado no time principal, chegou a voltar à base, inclusive durante curto empréstimo no Flamengo, que resultou na conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2018. Samuel era a principal promessa do time paulista e, em julho de 2019, deixou o Brasil para atuar no futebol europeu.

Muito jovem, Lino já conquistou espaço no Gil Vicente logo de cara. O brilho maior, no entanto, aconteceu na última temporada, com números mais expressivos. Desse modo, o atacante brasileiro fez o Atlético de Madri desembolsar 6,5 milhões de euros (cerca de 35 milhões de reais) por ele. O valor representa a venda mais cara da história do time português.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!