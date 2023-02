Quem é Kudus, ganês que brilha na vaga de Antony no Ajax

O ganês Mohammed Kudus é mais a nova sensação do futebol holandês e a cada rodada vem ganhando o coração da torcida do Ajax. A empolgação em Amsterdã é tanta que um dos maiores ídolos do clube, o ex-craque Marco Van Basten, não titubeou ao dizer que o atacante de 22 anos é muito superior a seu antecessor, o brasileiro Antony, hoje no Manchester United.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“Antony tem seus dribles, mas se confunde com as coisas que tenta fazer. O Kudus tem uma técnica muito melhor e sabe o que faz. O Antony pode ser mais rápido, mas Kudus é mais inteligente e mais técnico. Ele (Kudus) é muito mais jogador”, disse o ídolo do futebol holandês, em declaração à emissora Ziggo Sport, que repercutiu de maneira polêmica.

O ganês vem brilhando nesta temporada. Marcou 15 gols e distribuiu três assistências em 29 partidas disputadas pelo Ajax, além da boa performance com sua seleção na última Copa do Mundo. Mesmo eliminado ainda na primeira fase, ele se despediu do Mundial do Catar com dois gols.

Nascido em Nima, bairro de Acra, capital de Gana, Kudus começou a se desenvolver aos dez anos, na Academia Right to Dream, organização ganesa que apresenta crianças e adolescentes à prática do futebol. Após se destacar, chegou ao dinamarquês Nordsjaelland, onde estreou profissionalmente no dia 2 de agosto de 2018, data de seu aniversário de 18 anos, em derrota para o Brondby.

🇬🇭Mohammed Kudus is a delight to watch. Technique 🔥pic.twitter.com/IPWr68dwb7 — George Addo Jnr (@addojunr) February 14, 2023

Em duas temporadas na Dinamarca foram 14 gols e três assistências em 57 partidas disputadas, o que fez o atleta virar alvo do Ajax, clube que tradicionalmente utiliza aposta em jovens contratações. Em 2020, o clube holandês pagou 9 milhões de euros no atacante que completaria 20 anos poucas semanas depois.

Continua após a publicidade

Embalado por um começo promissor, Kudus sofreu uma lesão no menisco, que o tirou de ação por cerca de três meses, freando o início que encantava o treinador Erik Ten Hag, que já havia dito que o ganês tem “incrível potencial”.

Apesar disso, o promissor atacante começou a temporada de 2022 em mais alto nível, especialmente quando passou a ganhar mais espaço com a saída de Antony para o Manchester United.

Golaço do Kudus visto da bancada:pic.twitter.com/RsFFPFgHDX — GonçaloDias17 (@goncalo_diass17) February 19, 2023

Quase polêmica com Neymar

Durante amistoso contra o Brasil, em setembro de 2022, Kudus chegou a bater boca com Neymar, em derrota ganesa por 3 a 0. Meses depois, antes da Copa do Mundo, um jornal inglês publicou que o jogador havia dito ser melhor que Neymar. A suposta declaração repercutiu nas redes sociais, especialmente nas brasileiras.

Porém, o jovem esclareceu tudo durante o Mundial: “Minha família e cultura me ensinaram a respeitar os mais velhos. Neymar, assim como Thiago Alcântara e muitas lendas, me inspira a sonhar. Assim como Neymar, eu quero humildemente inspirar a próxima geração como eles fizeram”, disse.

Durante a Copa, o ganês voltou a tocar no assunto, negando novamente a declaração em entrevista para o SporTV. “Claro que Neymar é um ótimo jogador, é só ver o que ele tem feito no futebol. Eu aprendo muito com ele, tenho muito respeito, vejo muitos jogos dele, e essa notícia não é verdadeira.”