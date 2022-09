Quem é Khvicha Kvaratskhelia, o Kvara, sensação georgiana do Napoli

A cidade de Nápoles vem sendo tomada pela “Kvara-Mania”, conforme relata a imprensa italiana. O responsável é Khvicha Kvaratskhelia, atacante georgiano de 21 anos que mal chegou e já vem fazendo enorme sucesso com a camisa do Napoli. Como seu nome é quase impronunciável, a solução foi encurtá-lo para apenas Kvara, ainda que os napolitanos mais empolgados já o chamem até de “Kvaradona”, em alusão ao ídolo máximo da cidade, o argentino Diego Armando Maradona, que desde sua morte em 2020 batiza o antigo estádio San Paolo.

Assine #PLACAR a partir de R$ 9,90/mês. Não perca!

“Claro, adorei o apelido. Não chego perto do Maradona, mas farei tudo o que puder para me tornar um grande ídolo do clube”, chegou a dizer Kvara, que ao menos até agora vem cumprindo a dura missão de substituir a lacuna deixada por Lorenzo Insigne e Dries Mertens, lendas que deixaram a equipe em 2022. Kvaratskhelia foi eleito o jogador de agosto da Série A italiana, da qual é o vice-artilheiro com quatro gols em cinco jogos, atrás apenas de Marko Arnautovic do Bologna.

Na última quarta, Kvara foi um dos protagonistas do Napoli na goleada sobre o Liverpool na estreia da Liga dos Campeões com uma assistência. Um cenário quase inimaginável para o atleta revelado pelo Dínamo de Tblisi, cidade onde nasceu, e que iniciou o ano de 2022 como destaque do Rubin Kazan, da Rússia. Foi a invasão das trupas russas à Ucrânia que proporcionou a sua saída, bem como a de diversos estrangeiros que atuavam nos países envolvidos na guerra.

Kvaratskhelia passou parte do primeiro semestre atuando no Dínamo Batumi, de seu país, antes de dar o salto na carreira. “Fiquei dois anos em Kazan e sobretudo no último estava indo tudo muito bem. Mas depois começou a guerra e senti que eu devia voltar para casa. Não tive medo da guerra, mas sentia que precisava voltar para minha terra, me sentia um pouco mais seguro”, explicou, em entrevista ao diário Il Mattino.

Ele vinha sendo observado por Udinese, Milan e Tottenham, mas, mas acabou acertando com o Napoli por 10 milhões de euros (cerca de 52 milhões de reais pela cotação atual), quantia que cada vez mais ganha cara de pechincha.

Messi georgiano é fã de Cristiano Ronaldo

Kvara nasceu em 12 de fevereiro de 2001 em Tbilisi, e é filho de um famoso jogador local, Badri Kvaratskhelia, que atuou em diversos clubes da Geórgia, mas optou por defender a seleção do Azerbaijão. “Devo tudo a meu pai. Sempre gostei de futebol e a maioria das jogadas que faço eu aprendi com ele. A bola foi meu primeiro presente”, afirmou. Ao contrário do pai, Kvara optou por defender a seleção do país natal, atualmente treinada pelo ex-lateral francês Willy Sagnol.

Por sua habilidade para driblar, Kvara já foi apelidado de “Messi georgiano”, apesar de ser destro. A grande ironia, porém, é o fato de o atleta ter como maior ídolo justamente o antagonista do argentino, Cristiano Ronaldo. Não à toa, escolheu a camisa 77 (a 7 não estava disponível). “Cristiano é um grande jogador e um profissional incrível, por isso me inspiro sempre nele.”

Continua após a publicidade

O atleta do leste europeu também é um grande amante da NBA, motivo pelo qual comemorou seus gol diante do Verona com as mãos na bochecha, como se estivesse dormindo, imitando a famosa celebração “night, night” de Steph Curry, estrela do Golden State Warriors, que costuma “colocar seus adversários para dormir” nas quadras americanas.

Em outro de seus gols, Kvara correu em direção à torcida no Estádio Diego Maradona e beijou o escudo do Napoli na camisa (e depois a bandeira da Geórgia em sua caneleira), gestos que aumentaram o vínculo imediato com os fanáticos. O presidente do clube, o controverso Aurelio De Laurentiis, lhe deu mais um apelido carinhoso: “Zizì”.

Kvara estará em campo neste sábado, diante do Spezia, pela sexta rodada, e caso volte a marcar se tornará o segundo atleta do Napoli a chegar a cinco tentos em tão pouco tempo na Série A (apenas Edinson Cavani, em 2010, foi além, com cinco bolas na rede nas primeiras cinco partidas.) O Napoli é o vice-líder com 11 pontos, dois a menos que a Atalanta.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens