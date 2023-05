Quem é Julio Enciso, prodígio paraguaio que interessa a Guardiola

Nas nuvens pelo título da Premier League, Pep Guardiola já está de olhos na temporada 2023/24 mesmo mirando as finais da Liga dos Campeões e da Copa da Inglaterra. Em busca de reforçar o elenco, o treinador espanhol deseja contar com o atacante Julio Enciso, paraguaio de 19 anos que começou a carreira profissionalmente aos 15 e agora brilha na Inglaterra.

A promessa marcou um dos gols da vitória do Brighton sobre o Arsenal, pela 36ª rodada do Campeonato Inglês, e acabou ajudando o Manchester City a confirmar o troféu da competição de forma antecipada.

Natural de Caaguazu, cidade a 180 km de Assunção, Enciso começou precocemente no futebol. Nascido em janeiro de 2004, chegou à base do Libertad em 2015. Atacante de 1,74m, estreou como profissional aos 15 anos, ao atuar por 18 minutos contra o Deportivo Santaní pelo Campeonato Paraguaio de 2019.

Destaque imediato e querido no clube, chamou a atenção do Brighton, da Inglaterra, após 72 jogos, 25 gols e 12 assistências no Paraguai. Vendido por 11,6 milhões de euros em julho de 2022, alternou entre a categoria sub-21 e o profissional até se firmar.

Continua após a publicidade

Adaptado e no gosto dos torcedores, marcou três gols e deu três assistências em 24 jogos pelo profissional, sendo só nove deles como titular. O rendimento levou o atleta a uma posição de privilégio no time que está muito próximo de confirmar matematicamente uma vaga na próxima Liga Europa.

😎🇵🇾 "Está llamando Europa. Dale chera'a" Ovación de la hinchada del Brighton para Julio Enciso. 📹 @OfficialBHAFC pic.twitter.com/6RqEdmhxdj — Versus (@SomosVersusPY) May 23, 2023

A boa temporada rendeu, também, dez partidas pela seleção principal do Paraguai. Contra o Brasil, em derrota por 4 a 0 em fevereiro de 2022, foi a campo na reta final.

Essa foi a última vez que o atacante ficou no banco pelo seu país, onde é esperança de uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Segundo o site Transfermarkt, ele tem valor de mercado avaliado em 11 milhões de euros (58,9 milhões de reais).

Enciso pode se juntar a outro jovem destaque da equipe, o argentino Alexis Mac Allister, também do Brighton e bastante cotado pelo City. Ambos podem seguir caminhos semelhantes ao de Julián Álvarez.

Contratado junto ao River Plate, o atacante argentino tem 17 gols em 46 partidas logo na primeira temporada.