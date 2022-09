Quem é Graham Potter, anunciado como sucessor de Tuchel no Chelsea

O Chelsea anunciou nesta quinta-feira, 8, a contratação de Graham Potter como substituto do técnico alemão Thomas Tuchel, demitido na última quarta, 7, um dia depois da derrota para o Dínamo Zagreb na estreia da Liga dos Campeões.

Atual comandante do Brighton, quarto colocado na Premier League, o treinador inglês de 47 anos foi o e escolhido pelos novos proprietários do clube. A opção, contudo, surpreende pela histórica busca por nomes mais conhecidos no mercado.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022

Antes de Tuchel, os Blues contaram na última década com Frank Lampard, um dos maiores ídolos da história do clube, Maurizio Sarri, Antonio Conte, Guus Huddink, José Mourinho e Rafa Benítez, todos renomados.

“Potter chega ao Chelsea após três anos recordes como treinador principal do Brighton & Hove Albion, onde se mostrou um técnico inovador pronto para abraçar novas ideias, bem como um especialista em desenvolver jogadores individuais ao máximo de suas habilidades enquanto construindo uma equipe coesa com uma identidade clara e forte entendimento tático”, disse o clube, em nota.

Segundo a imprensa britânica, o desvinculamento de Potter do Brighton custará ao Chelsea 16 milhões de libras (95,8 milhões de reais). Ele estava no clube desde 2019.

Antes do Brighton, o treinador trabalhou por uma temporada no Swansea City, entre 2018 e 2019, e de 2018 a 2011 no sueco Ostersunds FK.

Pelo Swansea, Potter fez um trabalho modesto. Terminou a Championship, segunda divisão do Campeonato Inglês, na décima colocação entre as 24 equipes presentes. Foi eliminado ainda na estreia da Copa da Liga Inglesa caiu para o Manchester City na semifinal da Copa da Inglaterra.

No atual trabalho, chama atenção a boa campanha na Premier League com o 16º elenco menos valioso entre os 20 clubes, estimado em 246,7 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt.

O Arsenal, atual líder, tem um time avaliado em 616,5 milhões de euros, enquanto o Manchester City em 1,04 bilhões de euros.

Na primeira temporada pelo Brighton, a de 2019/20, terminou a Premier League na 15ª colocação. Na seguinte, na 16ª. E na última conseguiu um enorme feito com o nono lugar, próximo da zona de classificação para competições europeias.

Como jogador, Graham Potter atuou como lateral-esquerdo, tendo iniciado na segunda divisão pelo Birmingham, em 1992.

Ele fez a carreira em clubes de menor expressão do país como Stoke City, Southampton, West Bromwich, Reading e outros. Pendurou as chuteiras em 2005, pelo Macclesfield Town, na quarta divisão inglesa.

A estreia pelo Chelsea ocorrerá já neste sábado, 10, diante do Fulham, às 8h30 (de Brasília), fora de casa. A equipe ocupa a sexta colocação na tabela do Campeonato Inglês, com dez pontos, cinco atrás do líder Arsenal.

