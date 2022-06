Quem é Christophe Galtier, novo técnico na mira do PSG

Depois de mais uma temporada de decepções, o Paris Saint-Germain está prestes a oficializar mais uma mudança de treinador. Para comandar o elenco bilionário na busca pela inédita conquista da Liga dos Campeões, a diretoria parisiense deve anunciar a contratação de Christophe Galtier, 55 anos, do Nice.

Segundo a imprensa francesa, o acordo para pagamento da multa de 10 milhões de euros (53,7 milhões de reais) está selado. O nome é pouco conhecido e chega cercado por dúvidas após constantes ligações com Zinedine Zidane e Marcelo Gallardo.

Galtier atuou como zagueiro entre 1985 e 1999 construindo a maior parte da carreira em clubes do país como Olympique de Marselha, Lille e Toulouse, as mais conhecidas. Nos últimos anos como atleta ainda jogou pelo Monza, da Itália, e Liaoning Fushun, da China.

À beira do campo, o treinador conquistou apenas dois títulos e só foi treinador efetivo em Saint-Étienne, Lille e Nice, apesar de experiência considerável como auxiliar.

Logo após “penduras as chuteiras”, em 1999, compôs a comissão técnica do Olympique de Marselha por duas temporadas. Desde então, foi auxiliar no Aris, da Grécia, Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos, no Portsmouth, da Inglaterra, e nos franceses Bastia, Sochaux, Lyon e Saint-Étienne.

Ainda no início do período como assistente, pelo Marselha, ganhou protagonismo como pivô de uma briga com Marcelo Gallardo, treinador do River Plate que à época era jogador do Monaco, e ficou suspenso por seis meses. O técnico da equipe argentina já relembrou o episódio que o mandou para o hospital com lesões no tórax e face.

“O primeiro tempo terminou e entramos no túnel. E aí vem a emboscada. Fui um dos últimos a entrar no túnel e quando entrei ouvi como se algo estivesse fechando, e de fato tinham fechado a entrada. Lá dentro estava Galtier esperando por mim. Ele falou um pouco comigo em espanhol e meio que agarrou meu cabelo. Eu me fiz de boba, tirei, mas quando eu vejo que ele ia me agredir, acertei uma cotovelada. Lá um segurança me agarrou por trás, com um braço em volta do meu pescoço, os jogadores do Marselha vieram e começaram a me bater pela frente sem parar”, contou Gallardo.

Galtier ficou quase oito anos no comando do Saint-Étienne, onde conquistou a Taça da Liga Francesa de 2012/13, apesar da fase de decadência. Finalizou a passagem com 52% de aproveitamento dos pontos.

O longo trabalho culminou em uma chance no Lille, na metade da temporada 2017/18. Pelo clube do norte francês, teve contato com Luis Campos, atual diretor do PSG, e deu as primeiras chances a Mike Maignan, goleiro atualmente no Milan. Também trabalhou com os brasileiros Léo Jardim, Gabriel Magalhães, Thiago Mendes, Thiago Maia e Luiz Araújo. A construção de um elenco que mesclou juventude e experiência resultou no título do Campeonato Francês 2020/21, tornando-se um intruso na sequência do PSG.

Depois do título, chegou ao Nice com uma temporada surpreendente. Extraindo o máximo de diversos atletas, levou o clube à quinta colocação da Ligue 1, o que de quebra garantiu a vaga na Conference League.

Adepto de equipes intensas e que pressionam os adversários, vem de dois bons trabalhos consecutivos no aspecto defensivo. Montou o Nice e o Lille em um esquema com duas linhas de quatro e dois atacantes, mas apostando na habilidade dos homens de lado. Entretanto, Galtier deve encontrar um grande desafio para encaixar Neymar, Messi e Mbappé, algo que Mauricio Pochettino não conseguiu.

