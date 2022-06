Quem é Calvin Ramsay, lateral e joia escocesa perto do Liverpool

Depois de oficializar as contratações da estrela uruguaia Darwin Núñez e do português Fábio Carvalho, o Liverpool está próximo de anunciar mais um jovem reforço para a próxima temporada. Desta vez, será o lateral-direito Calvin Ramsay, joia escocesa de apenas 18 anos, eleito o melhor jovem jogador da última temporada da Scottish Premiership, a primeira divisão escocesa.

O clube do técnico Jürgen Klopp fechou o acordo por 4 milhões de libras fixas (cerca de 24,6 milhões de reais na cotação atual), mais 2,5 milhões de libras (cerca de 15 milhões de reais) em complementos, segundo a imprensa inglesa.

Além do Liverpool, o Leeds United e o italiano Bologna também disputaram o defensor. Calvin Ramsay nasceu em 2003 e atua desde as categorias de base no Aberdeen, tradicional clube escocês da primeira divisão, que dá nome à cidade onde nasceu o atleta. Com a confirmação desses valores, o jogador se tornará a transação mais cara da história do clube.

Na última temporada pelo Aberdeen, Ramsay já se destacava entre na equipe profissional. Atuou em 33 partidas (sendo 27 como titular), marcou um gol e deu quatro assistências. Entrou em campo em 24 rodadas do campeonato escocês. Ao fim, recebeu o prêmio de melhor jovem jogador da competição na primeira temporada no profissional.

O lateral subiu para o profissional no Aberdeen na temporada 2020/21 e disputou apenas seis partidas, enquanto ainda atuava no sub-18. Jogador versátil, com bom domínio tanto com o pé direito quanto com o esquerdo, Ramsay se destaca também nos cruzamentos, aspecto que Klopp explora em seus laterais.

Com a seleção escocesa, a promessa atualmente joga pelo sub-21 e também acumula passagem pela categoria sub-17. Perto de ser anunciado pelo Liverpool, a joia escocesa é a aposta do clube a longo prazo, já que, hoje, a titularidade do inglês Trent Alexander-Arnold é garantida.

