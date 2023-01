Quem é Badiashile, joia francesa por quem o Chelsea pagou R$ 217 mi

O Chelsea anunciou nesta quinta-feira, 5, a contratação do zagueiro francês Benoit Badiashile, de 21 anos, do Monaco. O jovem defensor formado nas categorias de base do clube francês estreou aos 17 anos e esteve em campo em 135 partidas pelo clube. Considerado uma das principais joias do futebol do país, sua transferência à Inglaterra gira em torno de 217 milhões de reais.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

As partes assinaram contrato por sete temporadas, até junho de 2019. O clube inglês vai pagar pelo jogador entre 35 e 40 milhões de euros, de acordo com o jornalista especializado em transferências Fabrizio Romano.

Badiashile é formado pelas categorias de base do Monaco e atuou em todas as divisões juvenis da seleção francesa na adolescência. Ele foi lançado na equipe profissional ainda precoce, aos 17 anos e 7 meses, em 2018, pelo então técnico e ex-jogador Thierry Henry. Desde então, o talentoso zagueiro canhoto ganhou sequência de jogos e se tornou titular absoluto nas últimas temporadas.

Em entrevista no ano passado ao canal do Campeonato Francês, o defensor revelou que a decisão por escolher a base do Monaco também foi tomada por motivo especial. Seu irmão mais velho, Loric Badiashile, hoje goleiro do Burgos, da Espanha, também morava e treinava no clube. Entre conselhos e dicas, ele influenciou o caçula a iniciar a carreira no clube.

Continua após a publicidade

Os irmãos, naturais da cidade de Limoges, no sul da França, e de ascendência congolesa, subiram para o profissional quase na mesma época e chegaram a atuar juntos em partidas da temporada de 2019 e de 2020, antes de Loric ser transferido ao futebol belga.

Fã assumido de Lionel Messi, Badiashile se destaca pela estatura – 1,94m – e também pela qualidade técnica e leitura das jogadas. Em 135 jogos pelo Monaco, marcou seis gols e deu três assistências.

“Eu diria que meu ponto forte é a qualidade da minha distribuição. Essa é a minha principal força, e é isso que me diferencia de alguns outros defensores”, disse Badiashile na mesma entrevista.

Parte da talentosa geração francesa de defensores como Wesley Fofana e Axel Disasi, o novo reforço do Chelsea possui duas convocações pela seleção principal ano ano passado. Atuou os 90 minutos dos jogos contra Áustria e Dinamarca pela Liga das Nações, mas ficou fora da lista final de 26 nomes para a Copa do Mundo.