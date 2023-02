Qual a diferença entre os prêmios Fifa The Best e Bola de Ouro?

O prêmio Fifa The Best será anunciado nesta segunda-feira, 27 de fevereiro, em Paris. Campeão e eleito o craque da Copa do Mundo no Catar, o argentino Lionel Messi é o favorito à honraria principal de melhor do mundo, enquanto Karim Benzema, vencedor da última Bola de Ouro, e o também francês Kylian Mbappé correm por fora. É provável, portanto, que pela nona vez o resultado da premiação da Fifa divirja do da premiação da revista France Football.

Qual a diferença entre Bola de Ouro e The Best?

A existência de dois badalados troféus individuais levanta a dúvida em alguns fãs: a Bola de Ouro e o The Best da Fifa são prêmios separados? Sim, com exceção a um curto período de fusão entre 2010 e 2015, época em que era chamado de Fifa Ballon D’Or. Na maior parte do tempo, no entanto, desde a criação do prêmio de jogador do ano da Fifa em 1991, foram concorrentes – e ambos bastante desejados.

A Bola de Ouro, criada em 1956 pela revista France Football, tem maior reconhecimento na Europa. O galardão, na verdade, ficou por muito tempo restrito ao futebol do continente, já que até 1994 apenas atletas europeus podiam disputá-la. É por esta razão que craques como o argentino Diego Armando Maradona e o brasileiro Pelé, indubitavelmente os maiores craques de suas gerações, jamais conquistaram uma Bola de Ouro enquanto jogavam.

O brasileiro Romário foi um dos protagonistas da mudança. Ele foi o grande craque de 1994 ao brilhar na conquista do tetracampeonato da Copa do Mundo pela seleção brasileira, nos Estados Unidos, mas só ergueu o prêmio da Fifa, enquanto o búlgaro Hristo Stoichkov, seu companheiro de Barcelona, ficou com a Bola de Ouro. No ano seguinte, a France Football adotou a internacionalização de seu prêmio, e o liberiano George Weah, do Milan, levou a bola dourada (é até hoje o único africano eleito melhor do mundo).

Pela primeira vez, o prêmio The Best compreenderá um período de quase um ano e meio (do início da temporada 2021/2022 até o fim da última Copa do Mundo), entre 8/8/21 a 18/12/22. A Bola de Ouro, por sua vez, foi entregue em outubro do ano passado e levou em conta apenas a temporada europeia de 2021/2022.

Se confirmado o favoritismo de Messi, esta será a nona vez, a segunda seguida, em que haverá vencedores diferentes entre as premiações – na edição de 2021, o polonês Robert Lewandowski ganhou o The Best, enquanto o próprio Messi faturou a Bola de Ouro. Será também a sétima conquista do argentino em uma premiação com a chancela da Fifa, depois de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019.

As oito vezes em que os prêmios divergiram:

1991

Bola de Ouro: Jean-Pierre Papin (França)

Melhor do Mundo Fifa: Lothar Matthäus (Alemanha)

1994

Bola de Ouro: Hristo Stoichkov (Bulgária)

Melhor do Mundo Fifa: Romário (Brasil)

1996

Bola de Ouro: Matthias Sammer (Alemanha)

Melhor do Mundo Fifa: Ronaldo (Brasil)

2000

Bola de Ouro: Luís Figo (Portugal)

Melhor do Mundo Fifa: Zinedine Zidane (França)

2001

Bola de Ouro: Michael Owen (Inglaterra)

Melhor do Mundo Fifa: Luís Figo (Portugal)

2003

Bola de Ouro: Pavel Nedved (República Tcheca)

Melhor do Mundo Fifa: Zinedine Zidane (França)

2004

Bola de Ouro: Andriy Shevchenko (Ucrânia)

Melhor do Mundo Fifa: Ronaldinho (Brasil)

2021

Bola de Ouro: Lionel Messi (Argentina)

Fifa The Best: Robert Lewandowski (Polônia)

*Em 2020, a France Football não realizou a cerimônia da Bola de Ouro por causa da pandemia de covid-19. Já a Fifa concedeu o The Best a Lewandowski