PSG x Urawa Red Diamonds: onde assistir ao amistoso neste sábado

O Paris Saint-Germain do trio Messi, Neymar e Mbappé faz diante do Urawa Red Diamonds neste sábado, 23, às 7h (de Brasília), o seu terceiro teste nesta pré-temporada. Em turnê pelo Japão, o amistoso acontece no Saitama Stadium, com transmissão pelo canal fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

Sob comando do novo técnico, o francês Christophe Galtier, o PSG realizou até o momento duas partidas: vitórias por 2 a 0 diante do Quevilly Rouen, da terceira divisão do país, e por 2 a 1 sobre o Kawasaki Frontale, na última quarta-feira, 20.

Logo no primeiro treino no país, os astros do clube atraíram mais de 13.000 pessoas, que encheram as arquibancadas do estádio de Chichibunomiya.

Galtier tem testado a equipe em um novo sistema, com três zagueiros, com a presença do espanhol Sergio Ramos como principal novidade, pouco utilizado na temporada anterior.

No último jogo, o trio MNM esteve juntos por 45 minutos. O treinador sacou Neymar e Mbappé logo após o intervalo, enquanto Messi, autor de um dos gols da partida, saiu de campo aos 17 do segundo tempo.

Confira a programação completa e onde assistir aos amistosos neste sábado:

0h

Juventus x Chivas – Star+

6h45

Manchester United x Aston Villa – MUTV

7h

Paris Saint-Germain x Urawa Red Diamonds – ESPN e Star+

10h30

Sttutgart x Valencia – ESPN

13h

Lens x Inter de Milão – Star+

15h

Roma x Nice – Star+

20h

Bayern de Munique x Manchester City – ESPN e Star+

21h

Arsenal x Chelsea – TNT Sports, Estádio TNT Sports e Facebook, YouTube e TikTok da TNT Sports

23h59

Barcelona x Real Madrid – ESPN e Star+

