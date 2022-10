PSG x Troyes: onde assistir ao Campeonato Francês neste sábado

Atualizado em 28 out 2022, 16h30 - Publicado em 28 out 2022, 16h24

O Paris Saint-Germain recebe o Troyes neste sábado, 29, no Parque dos Príncipes, na capital francesa, em duelo pela 13ª rodada da Ligue 1. A bola rola às 12h (de Brasília) com transmissão do canal de TV fechado ESPN e do serviço de streaming Star+.

O time parisiense vem de goleada por 7 a 2 diante do Maccabi Haifa na última terça-feira, 25, pela penúltima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. O resultado assegurou a classificação às oitavas de final.

Assim como na Champions, o PSG lidera o Campeonato Francês, com 32 pontos, e segue invicto na temporada: 14 vitórias e quatro empates.

Na tabela, a equipe está cinco pontos acima do Lens e do Lorient, ambos com 27, que ocupam a segunda e terceira colocação, respectivamente.

Confira a classificação completa do Campeonato Francês

Para o confronto, o técnico Christophe Galtier não poderá contar com o zagueiro Danilo Mendes, ainda em recuperação de lesão. Em compensação, o zagueiro Kimpembe e Nuno Mendes retornam.

O trio MNM, formado por Messi, Neymar e Mbappé, foi relacionado e deve atuar normalmente. Os jogadores marcaram juntos cinco gols nas última partida e participaram diretamente dos outros dois.

O Troyes por sua vez, não vence há quatro rodadas e ocupa apenas a 11ª colocação, com 13 pontos.

Confira a programação dos principais jogos da Europa neste sábado:

Espanhol

11h15

Cádiz x Atlético de Madri – ESPN 3 e Star+

16h

Valencia x Barcelona – Star+

Inglês

8h30

Leicester x Manchester City – ESPN e Star+

11h

Bournemouth x Tottenham – Star+

Brighton x Chelsea – ESPN 4 e Star+

15h45

Liverpool x Leeds – Star+

Italiano

15h45

Inter de Milão x Sampdoria – ESPN 4 e Star+

Alemão

10h30

Bayern de Munique x Mainz – OneFootball

