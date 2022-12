PSG x Strasbourg: onde assistir ao Francês nesta quarta-feira, 28

Paris Saint-Germain e Strasbourg entram em campo nesta quarta-feira, 28, na retomada do Campeonato Francês após a paralisação para a Copa do Mundo. O jogo válido pela 16ª rodada da competição acontece às 17h (de Brasília), no estádio Parc des Princes, e terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

As equipes estão em pontos opostos da tabela. O PSG lidera a competição, com 41 pontos, e está invicto no torneio. São 13 vitórias e dois empates até aqui. Já Strasbourg é o vice-lanterna, venceu apenas uma partida e soma 11 pontos.

O último compromisso antes da paralisação para a Copa havia sido em novembro, uma goleada por 5 a 0 para o Auxerre. O confronto, no entanto, não marcará o retorno das principais estrelas da equipe. Campeão do Mundo pela Argentina e vice-artilheiro da Copa, Messi está liberado do clube e só retornará aos treinos em meados de janeiro.

Já o atacante Mbappé e o lateral-direito marroquino Hakimi retornaram aos treinos, mas não devem ser titulares na partida, segundo o técnico Christophe Galtier. Lesionados, os portugueses Nuno Mendes e Danilo Pereira também não jogam. Os brasileiros Neymar e Marquinhos, por sua vez, estarão em campo.

Confira a programação completa dos jogos desta quarta-feira, 28:

Campeonato Inglês

17h – Leeds x Manchester City – Star+

Campeonato Francês

11h – Ajaccio x Angers – Star+

11h – Troyes x Nantes – Star+

13h – Auxerre x Monaco – Star+

15h – Clermont x Lille – Star+

17h – Brest x Lyon – Star+

17h – Paris Saint-Germain x RC Strasbourg Alsace – ESPN e Star+

