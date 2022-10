Atualizado em 15 out 2022, 01h05 - Publicado em 15 out 2022, 08h00

O Paris Saint-Germain recebe o Olympique de Marselha neste domingo, 16, no Parque dos Príncipes, na capital francesa, em duelo pela 11ª rodada que vale a liderança da Ligue 1. A bola rola às 15h45 (de Brasília) com transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Star+.

O time parisiense vem de um novo empate por 1 a 1 diante do Benfica na última terça-feira, 11, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Assim como na Champions, o PSG lidera o Campeonato Francês, com 26 pontos, e segue invicto na temporada: 11 vitórias e quatro empates.

Na tabela, a equipe está três acima do Olympique de Marselha, que tem 23, e também é seguido de perto pelo Lorient, que tem 25, somente um a menos.

Confira a classificação completa do Campeonato Francês

Para o confronto, o técnico Christophe Galtier não poderá contar com o zagueiro Sergio Ramos, suspenso por três jogos devido a expulsão na última rodada. Do trio de ataque composto por Messi, Neymar e Mbappé, o argentino deve novamente ser desfalque.

O Olympique, por sua vez, vem motivado por boa vitória diante do Sporting, fora de casa, também pela Champions. No Francês, contudo, tropeçou em casa diante do Ajaccio na última rodada.

