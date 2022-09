PSG x Nice: onde assistir ao Campeonato Francês neste sábado

O Paris Saint-Germain recebe o Nice neste sábado, 1º, no Parque dos Príncipes, em Paris, em duelo válido pela nona rodada da Ligue 1. A bola às 16h (de Brasília) com transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Star+.

Na liderança da competição, o time parisiense vem de vitória por 1 a 0 contra o Lyon, no último dia 18, fora de casa. A equipe segue invicta na temporada: 10 vitórias e um empate.

Até aqui, o PSG soma 22 pontos na tabela de classificação, dois acima do Olympique de Marselha, que tem 20. O time é seguido de perto pelo Lorient, que tem 19.

Para o confronto, o técnico Christophe Galtier não tem nenhum desfalque e deve entrar em campo com força máxima. Na última entrevista antes do confronto, porém, ele precisou minimizar a repercussão de problemas entre Neymar e Mbappé, noticiadas pelo jornal L’Equipe, que retornam após período com as seleções brasileira e francesa, respectivamente.

“Quando falamos de associação, estamos no jogo, aí certamente estamos nas relações humanas. Estou surpreso de sempre repetir a mesma coisa para vocês. Desde que cheguei, tudo o que vivi no vestiário do PSG são coisas normais na vida de um vestiário. Nada me surpreendeu. Nada me preocupa”, disse o treinador.

“Os jogadores querem ter sucesso juntos. Eles competem, às vezes em seu desempenho. Temos grandes campeões, com personalidade, ego. Mas temos um vestiário muito bom. Eu entendo e aceito a discrepância entre o que você percebe e o que eu experimento. Mas a realidade do vestiário não é nada disso”, completou.

Do outro lado, o Nice, que vem de derrota em casa para o Angers, soma apenas oito pontos no torneio, ocupando a 13ª colocação.

