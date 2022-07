PSG x Nantes: onde assistir à Supercopa da França neste domingo

O Paris Saint-Germain pode erguer neste domingo, 31, o seu primeiro troféu na nova temporada. Atual campeão francês, a equipe enfrenta o Nantes, às 15h (de Brasília), no estádio Bloomfield, em Tel-Aviv, Israel, em confronto pela Supercopa da França. A partida será transmitida com exclusividade pelo serviço de streaming Star+.

Para a partida, o badalado time dirigido por Christophe Galtier não contará com o atacante Kylian Mbappé, hoje principal expoente do trio formando ao lado de Lionel Messi e Neymar. O camisa 7 sequer foi relacionado entre os 22 jogadores que irão para a partida.

Outra ausência é a do atacante francês Hugo Ekitike, emprestado pelo Reims. O meia português Vitinha e o lateral-direito francês Mukiele, contratados nesta temporada, são as novidades.

O PSG realizou quatro amistosos durante a pré-temporada: um na França e os três últimos no Japão, vencendo todas as partidas. Ao todo, foram 13 gols marcados, quase metade deles feitos na goleada por 6 a 2 diante do Gamba Osaka, no último dia 25.

O Nantes, por sua vez, é o atual campeão da Copa da França. A equipe ficou apenas na nona colocação no último Campeonato Francês, mas bateu o Nice na decisão do último ano.

Durante a pré-temporada, o time fez dois amistosos: venceu o Lorient por 2 a 0, mas perdeu na última quarta-feira, 27, para o Rennes por 1 a 0.

Entre os nomes mais conhecidos da equipe, o do lateral brasileiro Fábio, ex-Manchester United, e o do volante francês Moussa Sissoko, com longas passagens por Newcastle e Tottenham.

Confira onde assistir à final da Supercopa da França e os amistosos internacionais neste domingo:

Supercopa da França

15h

Paris Saint-Germain x Nantes – Star+

Amistosos

13h

Olympique de Marselha x Milan – Star+

14h

Leicester x Sevilla – Star+

15h30

Liverpool x Strasbourg – ESPN e Star+

