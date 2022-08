PSG x Montpellier: onde assistir ao Campeonato Francês neste sábado

O Paris Saint-Germain recebe o Montpellier neste sábado, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Francês. A partida será transmitida com exclusividade pelo serviço de streaming Star+.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Pela primeira vez em jogos oficiais na temporada, a equipe dirigida pelo técnico Christophe Galtier deve ter todos os integrantes do trio formado por Messi, Neymar e Mbappé.

O atacante francês ficou fora dos dois primeiros compromissos da equipe na temporada – diante do Nantes, pela Supercopa da França, e na estreia contra o Clermont. Ele está recuperado de um desconforto no músculo adutor da coxa.

Continua após a publicidade

Na primeira rodada, o time venceu por 5 a 0 fora de casa, com gols de Messi, duas vezes, Marquinhos, Hakimi e Neymar.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Campeonato Francês

12h

Monaco x Rennes – Star+

16h

Paris Saint-Germain x Montpellier – Star+

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!