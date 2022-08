PSG x Monaco: onde assistir ao Campeonato Francês neste domingo

O Paris Saint-Germain recebe o Monaco neste domingo, 28, às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, na capital francesa, em confronto válido pela quarta rodada do Campeonato Francês. A partida será transmitida com exclusividade pelo serviço de streaming Star+.

Na liderança da competição e única equipe com 100% de aproveitamento, o PSG tenta dar sequência ao ótimo momento vivido na temporada. Na rodada anterior, goleou fora de casa o Lille por 7 a 1, com três gols de Mbappé, dois de Neymar e um de Messi.

Na última semana o técnico Christophe Galtier pôs fim a uma enorme tensão nos bastidores envolvendo Mbappé e Neymar. Os jogadores tiveram atuação de destaque e foram elogiados pela imprensa francesa.

O Monaco é o 11º colocado na competição, com quatro pontos, e vem de derrota por 4 a 1 para o Lens, em casa.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Campeonato Francês

8h

Nantes x Toulouse – Star+

10h

Lorient x Clermont – Star+

Nice x Olympique de Marselha – Star+

Troyers x Angers – Star+

12h05

Reims x Lyon – ESPN 2 e Star+

15h45

PSG x Monaco – Star+

