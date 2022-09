PSG x Brest: onde assistir ao Campeonato Francês neste sábado

Paris Saint-Germain recebe o Brest neste sábado, 10, no Parque dos Príncipes, em Paris, em duelo válido pela sétima rodada da Ligue 1. A bola rola a partir das 12h (de Brasília) com transmissão exclusiva pelo serviço de streaming Star+.

Na liderança da competição, o time parisiense vem de vitória por 3 a 0 contra o Nantes, no ultimo sábado, 3, no estádio Louis Fonteneau, e também por um importante triunfo por 2 a 1 diante da Juventus, na terça, 6, na estreia pela Liga dos Campeões.

Os confrontos ficaram marcados por boas atuações do atacante Kylian Mbappé, que balançou as redes em quatro oportunidades.

Até aqui, o time lidera a competição, 16 pontos na tabela empatado com o Oympique de Marselha, além de ser seguido de perto pelo Lens, que tem 14. Mbappé e o brasileiro Neymar estão empatados na artilharia, ambos tem sete gols até agora.

Para o confronto fora de casa, o técnico Christophe Galtier não tem nenhum desfalque confirmado até o momento e deve entrar em campo com força máxima para tentar pontuar e se isolar na tabela de classificação.

Do outro lado, o Brest, que vem de empate por 1 a 1 contra o Strasbourg, no último domingo, 4, soma apenas cinco pontos no torneio, deve manter a mesma escalação da partida passada.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos deste sábado:

Francês

12h

PSG x Brest – Star+

16h

Olympique de Marselha x Lille – Star+

Espanhol

13h30

Cádiz x Barcelona – Star+

16h

Atlético de Madri x Celta – Star+

Inglês

8h30

Fulham x Chelsea – ESPN e Star+

11h

Liverpool x Wolverhampton – Star+

13h30

Manchester City x Tottenham – ESPN e Star+

Alemão

10h30

Bayern de Munique x Stuttgart – OneFootball

RB Leipzig x Borussia Dortmund – OneFootball

Italiano

13h

Inter de Milão x Torino – ESPN 2 e Star+

15h45

Sampdoria x Milan – ESPN e Star+

