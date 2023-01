PSG x Al Nassr/Al Hilal: onde assistir ao amistoso entre Messi e Cristiano

O Paris Saint-Germain enfrenta um combinado de jogadores de Al Nassr e Al Hilal nesta quinta-feira, 19, às 14h (de Brasília), no Estádio Internacional Rei Fahd, em Riade, no Marrocos. O amistoso batizado de Riyadh Season Cup, que marca o reencontro entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, será transmitido pelo YouTube do PSG e pelo aplicativo OneFootball.

A última vez em que os craques estiveram frente a frente aconteceu em dezembro de 2020, em jogo válido pela fase de grupos da Liga dos Campeões. À época pela Juventus, CR7 anotou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Barcelona, antiga casa do argentino.

Segundo a emissora francesa RMC Sport, o clube da capital francesa ganhará aproximadamente 15 milhões de euros (82,5 milhões de reais pela cotação atual) pela participação no confronto.

O combinado envolvendo os dois principais clubes do país será dirigido pelo técnico argentino Marcelo Gallardo, ainda sem clube desde que deixou o River Plate no fim do ano passado.

O jogo também servirá de preparação para a estreia oficial do craque português, programada para o dia 22 de janeiro contra o Al Ettifaq, em casa, pelo Campeonato Saudita.

Neymar e Kylian Mbappé, do PSG, são outras atrações para a partida que promove os países árabes (o PSG é controlado pela Qatar Sports Investment (QSI), subsidiária da Autoridade de Investimento do Catar, o fundo de riqueza soberano do emirado). O jogo deveria ter sido disputado em janeiro de 2022, mas foi adiado em razão de um novo surto de Covid-19 na região.

O confronto ainda chama a atenção pois Al Nassr e Al Hilal são grandes rivais do futebol saudita. Além de Cristiano Ronaldo, o clube amarelo e azul tem outros nomes badalados, como o goleiro colombiano David Ospina, os meio-campistas brasileiros Luiz Gustavo e Anderson Talisca.

O Al Hilal, por sua vez, tem como destaques mais conhecidos o meia local Al-Dawsari, protagonista da vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina de Messi na estreia da Copa do Catar, e o atacante brasileiro Michael, ex-Flamengo.

Imágenes del 8 de diciembre de 2020. Muy seguramente, la última vez que vimos el duelo Messi-Cristiano en un partido oficial.

Fueron casi dos décadas compitiendo récord por récord, gol por gol, torneo por torneo. De las mejores rivalidades en la historia del deporte. pic.twitter.com/crE2UHC0cV — Juez Central (@Juezcentral) December 31, 2022

Cristiano Ronaldo e Messi travaram batalhas épicas, sobretudo no período em que defenderam Real Madrid e Barcelona, respectivamente. Entre 2008 e 2020, eles se enfrentaram em 36 jogos oficiais, com 16 vitórias de Messi, 10 de Cristiano e 10 empates, com 22 gols do argentino e 21 do português.