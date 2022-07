PSG, United e Liverpool: onde assistir aos amistosos nesta sexta-feira

Paris Saint-Germain, Manchester United e Liverpool entram em campo nesta sexta-feira, 15, para dar sequência aos amistosos internacionais de pré-temporada. No caso do PSG, será o primeiro teste do trio formado por Messi, Neymar e Mbappé já sob olhares do novo técnico, o francês Christophe Galtier.

Os parisienses encaram o Quevilly Rouen, equipe da terceira divisão do país, às 12h (de Brasília), no Camp des Loges, centro de treinamento do clube localizado em Saint-Germain-en-Laye, cidade que fica a cerca de 30 quilômetros de Paris.

A partida será transmitida para assinantes da PSG TV Premium, emissora do clube disponível pelo site oficial, e também pelo canal da Twitch do Paris Saint-Germain.

O United, por sua vez, faz a sua segunda partida preparatória diante do Melbourne Victory, às 7h05 (de Brasília), no estádio Melbourne Cricket Ground, na Austrália, com transmissão pelo site do clube na MUTV, emissora oficial.

Na última terça, 12, a equipe goleou por 4 a 0 um desfigurado Liverpool em amistoso na Tailândia, com gols de Sancho, Fred, Martial e Pellistri.

A terceira partida será entre Liverpool e Crystal Palace, rival da Premier League, às 9h35 (de Brasília), no estádio Nacional de Cingapura, com transmissão do serviço de streaming Star+.

Confira onde assistir aos amistosos desta sexta-feira:

7h05

Melbourne Victory x Manchester United – MUTV

9h35

Liverpool x Crystal Palace – Star+

12h

Paris Saint-Germain x Quevilly Rouen – PSG TV Premium e Twitch do PSG

