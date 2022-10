PSG quer saída de Neymar para manter ‘projeto Mbappé’, diz jornal

Atualizado em 19 out 2022, 13h08 - Publicado em 19 out 2022, 13h04

Atualizado em 19 out 2022, 13h08 - Publicado em 19 out 2022, 13h04

A novela envolvendo a saída de Neymar do Paris Saint-Germain ganhou novos capítulos nesta quarta-feira, 19. O jornal espanhol El País informou que o clube francês estuda acelerar a negociação do jogador brasileiro na próxima janela de transferências para poder manter Kylian Mbappé satisfeito no projeto. De acordo com a reportagem, a ida do brasileiro ao Chelsea, em julho, só não aconteceu pelo fato de estar sete quilos acima do peso.

O El País explica que o PSG está convencido de que “a presença de Neymar impede o crescimento da equipe” e traça como paralelo o fato de que que Mbappé, ao renovar seu contrato, exigiu “rigor” do clube em relação ao profissionalismo do elenco.

O jornal também conta que na última janela Neymar recebeu apenas uma proposta oficial, do Newcastle, negada pelo brasileiro. O Chelsea, por sua vez, ficou temeroso na aposta devido a temporada anterior, considerada discreta e com apenas 28 partidas disputadas das 50 dos franceses em toda a temporada.

O plano do clube, dessa vez, é conseguir uma cessão por empréstimo ou aguardar que o bom momento vivido por ele desperte interessados no pagamento de 300 milhões de euros (1,5 bilhão de reais), algo improvável pelos 30 anos do jogador.

“O que Luis Campos, diretor esportivo do PSG, vê mais complicado é que essas atuações se mantenham depois da final da Copa do Mundo. [Nasser] Al-Khelaifi (presidente do PSG), segundo fontes do PSG, não tem dúvidas. Hoje, para o mandatário, a prioridade é conservar Mbappé e abrir mão de Neymar. O francês, dizem pessoas próximas, se mantém esperançoso”, explica a reportagem.

De acordo com vários meios de comunicação da Europa, como a rádio RMC e o jornal Le Parisien, da França, e o jornal Marca, da Espanha, Mbappé estaria se sentindo “traído” após renovar contrato até 2024, com opção de estender por mais um ano.

A imprensa europeia afirma que o astro de 23 anos não está se sentindo importante o suficiente dentro do projeto do PSG, como foi prometido a ele no ato da renovação no meio deste ano, quando o clube fez de tudo para impedir que ele se transferisse para o Real Madrid.

O francês já reclamou de seu posicionamento nesta temporada e se vê sem liberdade em campo comparado aos companheiros Messi e Neymar.

