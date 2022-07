PSG muda perfil de contratações e encaminha mais 4 reforços

Um elenco menos badalado, porém mais sólido — e, acima de tudo, vencedor. É isso que busca o Paris Saint-Germain para a temporada 2022/2023. Depois de anos contratando estrelas como Neymar, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, entre outros, o clube francês mudou de diretor de futebol (saiu o brasileiro Leonardo para a entrada do português Luís Campos) e também de perfil de contratações.

Nos próximos dias, o PSG espera anunciar quatro reforços: o volante português Renato Sanches, do Lille, e o zagueiro eslovaco Milan Skriniar, da Inter de Milão, o atacante italiano Gianluca Scamacca, do Sassuolo, e o atacante francês Hugo Ekitike, do Reims, segundo informações da imprensa francesa nesta segunda-feira, 11.

A filosofia de Luis Campos, executivo com passagens de sucesso por Monaco e Lille, ficou bem clara já na escolha do substituto do técnico Mauricio Pochettino. Na contramão das especulações envolvendo Zinedine Zidane, Marcelo Gallardo e outros nomes mais renomados, ele optou pelo francês Christophe Galtier, de 55 anos, que estava no Nice. Juntos, Campos e Galtier foram responsáveis pela histórica conquista do Lille, campeão francês de 2021, desbancando o próprio PSG.

Nesta janela, com enorme esforço, o clube conseguiu segurar seu principal jogador das últimas temporadas, Mbappé, que frustrou o Real Madrid e renovou contrato até 2025. Sem o respaldo de outrora, Neymar também permaneceu e se disse animado, especialmente para a disputa da Copa do Mundo pela seleção brasileira. “Essa temporada vai entrar tudo, é só chutar. Estou sentindo. Sabe quando está com um feeling bom?”, disse o craque, em recente live nas redes sociais. No entanto, diversos jogadores já saíram ou estão de saída.

O experiente meia-atacante argentino Ángel Di María saiu de graça para a Juventus. De acordo com o jornal L’Équipe, a provável “barca” inclui ainda os meio-campistas Idrissa Gueye, Leo Paredes, Georginio Wijnaldum, Ander Herrera e Julian Draxler e o atacante Mauro Icardi. O clube visa enxugar sua folha salarial e segue à procura de interessados.

Por outro lado, o PSG vem investindo em nomes mais jovens, com projeção de vendas futuras e que fortaleçam um elenco que se mostrou frágil, sobretudo na corrida pela inédita taça da Liga dos Campeões. O primeiro reforço sob a gestão de Luís Campos foi Vitinha, volante português de 22 anos, contratado junto ao Porto por 40 milhões de euros (cerca de 218 milhões de reais). Com 1,72 de altura, ele é um volante de grande capacidade de marcação e boa chegada ao ataque, com destaque para sua mobilidade e condução de bola.

Agora, o clube busca outros atletas jovens. Segundo informações do Le Parisien, o atacante francês Hugo Ekitike, de 20 anos, destaque do Reims, rejeitou uma oferta do Newcastle de 36 milhões de euros, pois deu preferência ao PSG – que, por sua vez, tenta baixar a pedida do clube concorrente na Ligue 1. Renato Sanches, de 24 anos, Milan Skriniar, de 27, e Gianluca Scamacca, de 23, também tem acordos bem encaminhados e a expectativa é conseguir inscrevê-los antes do tour asiático.

O PSG fará seu primeiro amistoso de pré-temporada na próxima sexta-feira, 15, contra o Quevilly-Rouen Métrople, em seu CT, com portões fechados. Em seguida, o time viaja para o Japão, onde faz três amistosos, contra Kawasaki Frontale (em 20 de julho), Urawa Red Diamonds (23) e Gamba Osaka (25).

