PSG já prepara proposta para renovar contrato de Messi, diz jornal

O Paris Saint-Germain já prepara uma primeira oferta para a renovação de contrato de Lionel Messi, que possui vínculo até 30 de junho do próximo ano. A informação é do jornal espanhol As, que diz que o clube parisiense “rascunha a primeira tentativa de renovação” que será entregue ao jogador ao final da Copa do Mundo do Catar, em 18 de dezembro.

O futuro do craque argentino, vencedor de sete edições do Bola de Ouro, começa a gerar inúmeras especulações. Nesta semana, a jornalista argentina Veronica Brunati, que é próxima da família do jogador, publicou que Messi voltará a ser jogador do Barcelona a partir de 1º de julho de 2023.

1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

A reportagem do As, contudo, diz que ainda não há contatos de seu estafe com o Barça. “A verdade é que, neste momento, sequer há contato entre as duas partes. A ferida da saída de Messi do clube ainda está sangrando e será necessário ver se cicatriza a tempo de ver Messi novamente como jogador do Barcelona”.

A matéria é intitulada como “A grande decisão de Messi”, explicando que o jogador precisará fazer uma escolha difícil ao fim do contrato com o PSG. Diferente da primeira temporada, quando chegou até a ser vaiado por parte da torcida, ele vive uma nova grande fase na carreira: oito gols e oito assistências em 13 partidas disputadas.

Segundo veículos franceses, o PSG planeja oferecer um novo contrato de duas temporadas ao argentino, que atualmente tem 35 anos.

Maior artilheiro da história do Barça, o camisa 30 deixou o time no ano passado em meio à crise financeira vivida pelos catalães. Com limites rigorosos impostos pela liga espanhola, o clube não tinha a capacidade de registrar o salário do camisa 10, que acabou saindo de graça ao fim do contrato e assinando um vínculo de dois anos com o PSG para jogar ao lado de Neymar e Mbappé.

Perguntado sobre um possível retorno do ídolo ao Barcelona, o técnico do time espanhol, Xavi, desconversou na última segunda-feira, 3. “Gosto muito do Leo, é um amigo, quero todo o melhor para ele e o Barça é sua casa, mas não é o momento de falar do Leo”, disse o treinador e ex-companheiro de vestiário de Messi.

Messi, por sua vez, disse também na última quinta-feira, 6, em entrevista ao Star+ que esta será a sua última participação em mundiais e se mostrou estar “contando os dias” para a estreia da seleção argentina na competição.

