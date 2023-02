PSG confirma lesão de Neymar: entorse no tornozelo com dano ligamentar

O Paris Saint-Germain confirmou nesta terça-feira, 21, que o atacante Neymar sofreu uma entorse no tornozelo durante o triunfo por 4 a 3 sobre o Lille, no Parque dos Príncipes, há dois dias. O boletim não estabeleceu prazo para um retorno, mas é certo que ele perderá o clássico diante do Olympique de Marselha pela Ligue 1 no próximo domingo, 26.

“Testes adicionais realizados hoje confirmam que Neymar sofreu uma entorse no tornozelo, com algum dano ligamentar, e fará mais testes no início da próxima semana”, informou o PSG. A expectativa agora é que o astro brasileiro se recupere a tempo do jogo de volta das oitavas da Liga dos Campeões diante do Bayern, em Munique, dia 8 de março. Os bávaros venceram a ida por 1 a 0.

A lesão de Neymar aconteceu logo no início da segunda etapa, quando o Paris ainda vencia o jogo por 2 a 1. Aos três minutos, o brasileiro sofreu uma entrada forte de Benjamin André e no lance acabou virando o tornozelo. A equipe média atendeu Neymar dentro de campo, que precisou sair de maca do gramado e em lágrimas.