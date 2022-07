PSG, Chelsea e Manchester City: onde assistir aos amistosos desta quarta

Em preparação para a temporada 2022/23, os principais times europeus seguem fazendo amistosos ao redor do mundo. Nesta quarta-feira, 20, três deles agitam o mundo da bola: o Paris Saint-Germain enfrenta o japonês Kawasaki Frontale, o Chelsea joga contra o norte-americano Charlotte FC e o Manchester City pega o América, do México.

O jogo entre PSG e Kawasaki Frontale deve ser o primeiro com o trio Lionel Messi, Neymar e Kylian Mbappé sob o comando do novo técnico Christophe Galtier. A partida, marcada para as 7h30 (de Brasília), terá transmissão do canal fechado ESPN e do serviço de streaming Star+.

Já o Chelsea, agora reforçado do zagueiro Kalidou Koulibaly, contratado junto ao Napoli, dá sequência à sua turnê pelos Estados Unidos contra o Charlotte, às 20h30. O jogo será transmitido pelo streaming Estádio TNT Sports, além do Facebook e do YouTube da TNT Sports.

Por fim, o Manchester City enfrenta o América do México às 21h30, no jogo que deve marcar a estreia do norueguês Erling Haaland, principal contratação da temporada. A bola rola a partir das 21h30, com transmissão do canal fechado ESPN 4 e do streaming Star+.

Onde assistir aos amistosos desta quarta-feira:

