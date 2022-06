PSG avisa Neymar que quer negociá-lo e pensa em empréstimo, diz jornal

Mais um polêmico capítulo da tensa história entre Neymar e PSG. De acordo com o jornal espanhol El País, o clube avisou o jogador que quer negociá-lo nesta janela de transferências, e pensa em um empréstimo para facilitar a transação. No entanto, procurado por PLACAR, um importante membro do estafe do atleta disse não acreditar em sua saída neste momento.

Segundo a apuração espanhola, o time francês comunicou Neymar que não deseja contar mais com o futebol do brasileiro. Mas os salários que o camisa 10 ainda tem a receber nos cinco anos de contrato restantes, que giram na casa de 200 milhões de euros líquidos – cerca de 1,1 bilhão de reais – são um impeditivo para a venda, o que faz o clube cogitar um empréstimo. A notícia ainda diz que o PSG aceitaria pagar a porção do salário que o novo clube não bancar, via doações ao Instituto Neymar Jr., que também é patrocinado pela Qatar Airways.

O clima entre o PSG e o atleta passou a esquentar nas últimas semanas, quando o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, foi evasivo sobre a permanência de Neymar. Em entrevista ao periódico Marca, ao ser perguntado sobre o assunto, o catari respondeu: “Não podemos falar desses temas na imprensa. Uns virão, outros irão, mas são negociações privadas”.

Apesar de o brasileiro ter admitido que deseja ficar em Paris, as declarações do responsável pelo PSG criaram “saia-justa”. Desde 2017 no clube, foi o jogador mais caro da história (222 milhões de euros) e tem contrato até 2025, com gatilho de renovação automática até 2027.

A imprensa europeia diz que três clubes ingleses monitoram Neymar: Chelsea, Manchester United e Newcastle. A Juventus, da Itália, é outra equipe apontada como possível destino. Em fase instável, o atacante é uma das grandes esperanças da seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar.

