PSG abre vantagem e Bayern freia surpresa: a situação das ligas europeias

As ligas do futebol europeu já começam a entrar em suas fases mais agudas e em alguns cenários os campeões parecem definidos. Enquanto na Itália, França e Espanha os líderes estão com larga vantagem, as brigas na Inglaterra e na Alemanha ainda seguem tensas.

Dentre as cinco principais ligas europeias, quem tem a maior vantagem é o Napoli, líder do Campeonato Italiano com 18 pontos de vantagem sobre a Inter de Milão e perto de encerrar um jejum de 33 anos sem o scudetto. Confira, abaixo, como está a disputa na Alemanha, Inglaterra, Espanha, Itália e França.

Bundesliga

Jogadas 22 das 34 rodadas (o Campeonato Alemão tem apenas 18 participantes), a quente briga pela ponta segue, mas com possível esfriamento da potencial surpresa, o Union Berlin. Em jogo contra o Bayern de Munique, no último domingo, 26, uma derrota por 3 a 0 deixou o time da capital alemã a três pontos dos bávaros e do Borussia Dortmund, que venceu o Hoffenheim no sábado, 25. O artilheiro do campeonato é Niclas Füllkrug, do Werder Bremen, com 14 gols.



Classificação do Campeonato Alemão 2022/2023

1 – Bayern de Munique – 46 pontos (22 jogos)

2 – Borussia Dortmund – 46 pontos (22 jogos)

3 – Union Berlin – 43 pontos (22 jogos)

4 – RB Leipzig – 42 pontos (22 jogos)

5 – Freiburg – 41 pontos (22 jogos)

Premier League

Após quase deixar o Manchester City encostar, o Arsenal parece ter reencontrado os eixos do sucesso e seguiu com vantagem ao vencer o Leicester, por 1 a 0, no último sábado, 25, com gol de Gabriel Martinelli. Mais tarde, o City venceu o Bournemouth por 4 a 1 e seguiu na cola, mas com a possibilidade dos Gunners ampliarem a diferença para cinco pontos, na quarta-feira, 1º, contra o Everton, em jogo atrasado da 7ª rodada. Sem conquistar a taça desde 2004, o Arsenal tem dois pontos de vantagem e um jogo a menos que os concorrentes. O Newcastle é a surpresa do top 5 e segue firme na briga por uma vaga na Champions League. O artilheiro da liga é Erling Haaland, do City, que em sua primeira temporada na Inglaterra deve pulverizar recordes.

Classificação do Campeonato Inglês 2022/2023

1 – Arsenal – 57 pontos (24 jogos)

2 – Manchester City – 55 pontos (25 jogos)

3 – Manchester United – 49 pontos (24 jogos)

4 – Tottenham- 45 pontos (25 jogos)

5 – Newcastle – 41 pontos (23 jogos)

Série A

A fanática torcida do Napoli já se prepara para bordar um scudetto na camisa pela primeira vez desde o bicampeonato do time de Diego Armando Maradona em 1990. Liderado pelos gols do nigeriano Victor Osimhen, artilheiro do campeonato com 19 gols, e pelos dribles do georgiano Khvicha Kvaratskhelia, a equipe abriu 18 pontos de vantagem sobre a Inter de Milão, ao vencer o Empoli e ver o time milanês perder para o Bologna. O grande vexame desta temporada fica por conta da Juventus, punida com a perda de 15 pontos, e atual oitava colocada, fora da zona de classificação para todas as ligas europeias.

Classificação do Campeonato Italiano 2022/2023

1 – Napoli – 65 pontos (24 jogos)

2 – Inter de Milão- 47 pontos (24 jogos)

3 – Milan – 47 pontos (24 jogos)

4 – Roma- 44 pontos (23 jogos)

5 – Lazio – 42 pontos (23 jogos)

LaLiga

Apesar da eliminação para o Manchester United na Liga Europa e tropeço no fim de semana, o Barcelona segue liderando o Campeonato Espanhol com certa folga. Precisando do título para retomar a confiança (e as finanças) após temporadas frustrantes, perdeu para o Almería, no último domingo, 26, mas viu o Real Madrid, segundo colocado, empatar com o Atlético de Madri, o que deixou a situação tranquila na Catalunha. Em sua primeira temporada na Espanha, Robert Lewandowski é o artilheiro da Liga com 15 gols.

Classificação da Campeonato Espanhol 2022/2023

1 – Barcelona – 59 pontos (23 jogos)

2 – Real Madrid – 52 pontos (23 jogos)

3 – Real Sociedad – 43 pontos (23 jogos)

4 – Atlético de Madri- 42 pontos (23 jogos)

5 – Bétis- 40 pontos (23 jogos)

Ligue 1

Dominado pelo Paris Saint-Germain na última década, o Campeonato Francês deve manter o mesmo destino. Após vencer o Olympique de Marselha, por 3 a 0, no último domingo, 26, o PSG se isolou ainda mais na ponta, com oito pontos de vantagem. Entretanto, a potência francesa conta com a pressão pela Liga dos Campeões e agora a lesão de tornozelo de Neymar. O artilheiros da Ligue 1 é Kylian Mbappé, do PSG, com 17 gols. Caso confirme o favoritismo, o bilionário time se isolará como maior campeão francês com 11 taças, superando o Saint-Ettiene.

Classificação da Campeonato Francês 2022/2023

1 – PSG – 60 pontos (25 jogos)

2 – Olympique de Marselha – 52 pontos (25 jogos)

3 – Monaco – 50 pontos (25 jogos)

4 – Lens – 50 pontos (25 jogos)

5 – Rennes – 46 pontos (25 jogos)