Provável destino de Benzema é clube de Romarinho, Grohe e mais brasileiros

Atual detentor do prêmio Bola de Ouro, o atacante francês Karim Benzema pode deixar o Real Madrid para acertar com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Segundo informações da ESPN, o atacante recebeu uma proposta de 400 milhões de euros (2,1 bilhões de reais) por dois anos de contrato e já teria decidido atuar no Oriente Médio ao fim vínculo com o clube espanhol, em 30 de junho.

O clube asiático é casa de conhecidos nomes da torcida brasileira, como o atacante Romarinho, ex-Corinthians, o goleiro Marcelo Grohe, ex-Grêmio, além de outros nomes como o volante Bruno Henrique, com passagens por Palmeiras e Corinthians, e o meia Igor Coronado, que fez toda a carreira como profissional no exterior.

O francês desconversou sobre o assunto em evento organizado pelo jornal espanhol Marca nesta quinta-feira, 1º: “no momento, estou em Madri. Temos um jogo no sábado. Por que falar de futuro se estou em Madri? Quem está falando é a internet, e a realidade não é a internet.”

A proposta ar Benzema teria sido formulada pelo próprio governo saudita, o que asseguraria a ele um acordo livre de impostos no país, além de se tornar um dos embaixadores na campanha para sediar a Copa do Mundo de 2030.

O clube da cidade de Jeddah conquistou recentemente o título da Liga Profissional Saudita. Com isso, alcançou o nono troféu da competição, igualando o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, como segundo maior campeão nacional, atrás apenas do Al-Hilal, que venceu a competição 18 vezes.

Na história, os Tigres, como são apelidados pelas cores amarela e preta, também levaram para casa duas Liga dos Campeões da Ásia, em 2004 e 2005.

Tradicional casa de brasileiros

Atualmente, a primeira divisão da Arábia Saudita conta com 27 jogadores nascidos no Brasil. Entre esses, quatro estão no Al Ittihad.

Todos os nomes foram importantes na temporada vitoriosa da equipe, com destaque especial para o atacante que fez um dos importantes gols do Corinthians na campanha da Libertadores de 2012.

Aos 32 anos, Romarinho já tem 92 gols em 174 jogos pelos sauditas, o que o coloca no status de maior artilheiro da história do Ittihad, com 11 a mais que Mohammed Noor, segundo estatísticas do Transfermarkt.

Bastante conhecido pela Fiel, Romarinho pode formar dupla de ataque com Benzema. Consolidado no futebol da Ásia, o camisa 90 fez 14 gols e deu oito assistências na atual temporada, a quinta completa pelo time aurinegro.

Além dos brasileiros em campo, também há a presença de Wender Said na comissão técnica do português Nuno Espírito Santo. Ex-jogador de Botafogo, Ceará e Braga, de Portugal e de curta passagem pelo Grêmio Anápolis-GO como treinador, foi contratado recentemente pelo futebol saudita.

Historicamente, o Al-Ittihad é uma casa comum de brasileiros. À beira do campo, nomes como Vanderlei Luxemburgo e Fábio Carille tiveram experiências no clube. Nas quatro linhas, tem histórico de passagens de Bebeto, Magno Alves, Diego Souza, Tcheco, Dimba, Obina e Guilherme.