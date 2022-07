Preterido pelo PSG, Neymar considera aceitar oferta do Chelsea, diz site

Neymar ainda vive dias de indefinição. Preterido no processo de renovação do PSG, o atacante atraiu olhares de clubes do mundo todo, incluindo o bilionário Chelsea. De novo dono, o americano Todd Boehky, o clube inglês teria condições de pagar o alto salário do craque, que considera atuar no time londrino na próxima temporada, segundo a ESPN.

Desde 2017 no PSG, Neymar falhou na busca pelo principal objetivo: vencer a Liga dos Campeões. O brasileiro ainda sofreu com lesões e teve o comportamento extracampo muito questionado. Longe de ser adorado pela torcida parisiense, vê sua saída como uma realidade, especialmente após a renovação de Kylian Mbappé que colocou o astro francês como prioridade no projeto do clube.

Chelsea, Newcastle e Manchester United têm em comum o fato de terem surgido na última terça-feira, 28, como as primeiras possibilidades em torno dos futuros passos de Neymar. Na quarta, 29, foi a vez de Barcelona e Juventus aumentarem a lista informal de potenciais interessados no camisa 10. O clube azul de Londres, contudo, ressurge como principal favorito.

Curiosamente, a liga que Neymar já rejeitou como porta de entrada para a Europa, ainda pelo Santos, em um surpreendente desfecho em 2010, pode ser a tábua de salvação para o jogador. Talvez a única capaz de cobrir os 4 milhões de euros mensais (21,7 milhões de reais).

Foram arrastados meses de negociação entre junho e agosto daquele ano. Tudo estava encaminhado: o Chelsea, enfim, pagaria a multa de 35 milhões de euros (80 milhões de reais à época) e seria o novo clube de Neymar. Restava apenas o anúncio oficial.

O brasileiro, contudo, decidiu de última hora permanecer justificando que “dinheiro não traz felicidade” e que por isso aceitaria uma proposta de remodelação contratual com o Santos, incluindo um ajuste da multa para 45 milhões de euros (100 milhões de reais à época).

“Ele só ficou porque quis. Iriam pagar os 35 milhões de euros, mas a única coisa que pesou foi a vontade do jogador. A passagem aérea para Londres já estava marcada para o fim de semana”, disse no empresário Wagner Ribeiro, em entrevista ao SporTV.

Agora, outro ponto que pode pesar para a ida de Neymar ao Chelsea é a promessa de investimento do novo dono. De acordo com a imprensa europeia, Boehly pretende desembolsar 200 milhões de euros para reforçar o elenco de Thomas Tuchel.

Entretanto, a partir desta sexta-feira, 1º, Neymar tem contrato até 2027 com o PSG. Sem multa rescisória, a saída pode acontecer em um comum acordo entre as partes. O time francês gastou 222 milhões de euros para contratar o atacante há cinco temporadas.

