Presidente da federação francesa pede desculpas a Zidane após polêmica

O presidente da Federação Francesa de Futebol, Noel Le Graet, se envolveu em polêmica, no último domingo, 8, em entrevista à rádio RMC Sport. Após menosprezar o futuro de Zinedine Zidane e a possibilidade do ídolo nacional assumir a seleção brasileira, o cartola foi criticado pelo Real Madrid e pelo craque francês Kylian Mbappé, além de outras figuras do esporte do país, como Franck Ribery. Nesta segunda, 9, diante da repercussão, Le Graet voltou atrás e pediu desculpas.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Ao ser questionado pelo programa, o cartola foi duro e não mediu palavras: “Ficaria surpreso se Zidane fosse para a seleção brasileira, mas ele faz o que quiser, não é da minha conta. Se ele tivesse me procurado para treinar a França, não teria atendido o telefone. Façam um programa especial para ele encontrar um clube.”

A fala indignou figuras do esporte, como Kylian Mbappé, que se manifestou via Twitter. “Zidane é a França, não se desrespeita uma lenda dessa forma”, escreveu o artilheiro da última Copa do Mundo. Os ex-jogadores Djibril Cissé, Youri Djorkaeff, Florent Piétrus e a ministra de Esportes, Amélie Oudéa-Castera, seguiram o mesmo caminho.

O Real Madrid, atual campeão da Liga dos Campeões e ex-clube de Zidane – como jogador e técnico -, se pronunciou, também relembrando ataques do cartola a Benzema. Em nota oficial, classificou as falas de Le Graet como infelizes e desrespeitosas.

O presidente da Federação Francesa, então, declarou à AFP que errou. “Esses comentários criaram um mal-entendido. Gostaria de pedir desculpas pessoalmente por esses comentários que não refletem de forma alguma os meus pensamentos, nem a minha consideração pelo jogador que foi e pelo treinador em que se tornou.”

A Federação Francesa renovou contrato com Didier Deschamps para o cargo de treinador no último sábado, 7. O vínculo foi estendido até 2026 e o atual técnico deve chegar a pelo menos 14 anos no comando da equipe nacional.

Zidane teve o nome especulado para substituir Tite na seleção brasileira. Ao mesmo tempo, o veículo francês L’Equipe divulgou que Zidane recusou três propostas de trabalho: Portugal e Estados Unidos, além do Brasil.