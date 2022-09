Portugal x Espanha: onde assistir à Nations League nesta terça-feira

Portugal e Espanha se enfrentam nesta terça-feira, 27, às 15h45 (de Brasília), no estádio Municipal de Braga, em Portugal, pela sexta rodada da fase de grupos da Nations League. O confronto põe em jogo a classificação de um dos dois países à semifinais da competição. A partida será transmitida com exclusividade pelo serviço de streaming Star+.

Na liderança da chave 2, com dez pontos, os portugueses jogam pelo empate. A Espanha, com oito, precisa vencer para superar a pontuação do rival e passar adiante no torneio.

A outra parte do grupo é formada por Suíça, com seis, e pela República Checa, com quatro. Eles duelam em Zurique valendo a permanência na elite da Nations.

Os donos da casa vêm motivados por uma goleada por 4 a 0 diante da República Checa, fora de casa, com dois gols de Diogo Dalot, um de Bruno Fernandes e um de Diogo Jota. Cristiano Ronaldo passou novamente em branco, mas deu a assistência para o gol de Jota.

Para a partida, o técnico Fernando Santos não contará com o zagueiro Pepe e com o lateral Raphael Guerreiro, machucados. Com isso, a provável equipe deve ir a campo com: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Danilo Pereira e Mário Rui; Rúben Neves, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Rafael Leão; Cristiano Ronaldo.

A Fúria, por sua vez, perdeu por 2 a 1 para a Suíça na última rodada, em Saragoça. A equipe dirigida por Luís Enrique deve ir a campo com: Unai Simón; César Azpilicueta, Éric García, Pau Torres e Jordi Alba; Sergio Busquets, Gavi e Pedri; Marco Asensio, Álvaro Morata e Pablo Sarabia.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

15h45

Portugal x Espanha – Star+

Suécia x Eslovênia – ESPN 4 e Star+

Albânia x Islândia – Star+

Noruega x Sérvia – ESPN e Star+

Suíça x República Checa

Ucrânia x Escócia

Irlanda x Armênia

