Por que o Wolverhampton anunciou João Gomes com hashtag #FreeJoaoGomes

O meio-campista João Gomes, ex-Flamengo, foi oficializado na manhã desta segunda-feira, 30, como novo reforço do Wolverhampton. O anúncio do clube inglês pela chegada do brasileiro aconteceu de forma, no mínimo, peculiar: um vídeo de 1 minuto e 25 segundos, acompanhado da hashtag #FreeJoaoGomes, como se o atleta estivesse preso.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Na produção feita pelos Wolves, cartazes são espalhados pela cidade, por diversos veículos, por símbolos mundiais como a Ópera de Sidney, as pirâmides do Egito e até na lua. Torcedores do clube também pedem por liberdade ao jogador.

No fim do material, há o próprio João Gomes trajando a camisa da campanha expressando preocupação. Em outra publicação, ele aparece sorrindo, apontando para a própria foto com os dizeres “Free João Gomes”.

A hashtag foi um recurso usado pelos torcedores do clube durante a longa novela que envolveu a chegada do jogador, também pretendido pelo Lyon, da França.

Continua após a publicidade

Um dos principais destaques do Flamengo na última temporada, o jogador de 21 anos foi vendido ao novo clube por 18,7 milhões de euros (103,7 milhões de reais), além de outras variáveis futuras que podem aumentar o montante.

A negociação para jogar na Premier League, contudo, quase foi atravessada pelos franceses – principalmente por um desejo pessoal de John Textor, novo dono do Lyon.

“Tarde demais para João Gomes. Todos os meus poderes de persuasão não puderam alterar o senso de honra deste jovem. Ele deu sua palavra ao Wolverhampton e não se desviará. Estou desapontado, mas impressionado com este jovem gracioso e com um futuro incrível. Boa sorte, João”, firmou Textor nas redes sociais, explicando que o jogador optou por honrar a palavra dada aos ingleses.

Mesmo com um acordo já costurado com os ingleses, João Gomes ficou com o futuro indefinido durante quase todo o mês de janeiro. Ele não atuou pelo Rubro-Negro na temporada, mas permanecia aguardando um desfecho entre as partes.

Diante do interesse francês, o clube inglês elevou sua oferta e contou com o desejo do atleta de jogar na Inglaterra.

Na despedida dos antigos companheiros no Ninho do Urubu na última sexta-feira, 27, o zagueiro David Luiz provocou a situação: “não foi embora ainda? Sai moleque, vai embora”, disse na ocasião.

O Wolves é o atual 17º colocado na elite do futebol inglês, com 17 pontos somados em 20 jogos. A equipe luta contra a zona de rebaixamento, atualmente ocupada por Bournemouth, também com 17, além de Everton e Southampton, ambos com 15.