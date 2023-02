Por que o ‘portunhol’ virou idioma oficial no Wolverhampton

Com o anúncio da contratação de João Gomes pelo Wolverhampton, a expectativa passa a ser sobre a adaptação do volante ex-Flamengo à Premier League. Entre os fatores que envolvem esse período inicial em um novo clube, a comunicação certamente não será um problema, como o vídeo de sua chegada deixou claro.

Em material divulgado pelo time do oeste da Inglaterra, o brasileiro cumprimenta seus novos companheiros, praticamente sem falar inglês. Tendo em vista que o elenco do Wolverhampton conta com 12 lusófonos (falantes do português), além de outros seis jogadores nascidos em países que têm espanhol como língua principal – o que representa 62% do plantel – as primeiras conversas foram mais familiares ao jogador de 21 anos.

No grupo, há três nascidos no Brasil. Diego Costa, atacante naturalizado espanhol, já recebeu a nova contratação com um “E aí, meu moleque!”. Matheus Nunes, volante que optou por defender a seleção portuguesa, e Matheus Cunha, que esbanjou descontração no primeiro contato com João, são os outros conterrâneos.

Além dos companheiros de elenco, o fato de o treinador ser Julen Lopetegui, um espanhol, também pesa favoravelmente na comunicação. Antes, os treinadores efetivos do clube foram o português Bruno Lage e Nuno Espírito Santo, nascido em São Tomé e Príncipe, ilha localizada na costa ocidental da África Central que tem o português como língua oficial.

Veja a lista de jogadores do Wolverhampton lusófonos ou falantes do espanhol:

José Sá – goleiro – português

Nélson Semedo – lateral – português

Jonny Otto – lateral – espanhol

Hugo Bueno – lateral – espanhol

Yerson Mosquera – zagueiro – colombiano

Toti Gomes – zagueiro – guineense/português

João Gomes – volante – brasileiro

Rúben Neves – volante – português

Matheus Nunes – volante – brasileiro/português

João Moutinho – meia – português

Pablo Sarabia – atacante – espanhol

Adama Traoré – atacante – espanhol

Raúl Jiménez – atacante – mexicano

Diego Costa – atacante – brasileiro/espanhol

Pedro Neto – atacante – português

Chiquinho – atacante – português

Daniel Podence – atacante – português

Matheus Cunha – atacante – brasileiro