Por que Griezmann só joga meia hora no Atlético de Madri? Barça explica

Campeão do mundo pela França, ídolo do Atlético de Madri e um dos principais atacantes da Europa, Antoine Griezmann tem vivido uma situação inusitada: em todos os jogos da atual temporada, entrou apenas no segundo tempo, para jogar no máximo meia hora. O motivo não é seu rendimento em campo, mas uma cláusula contratual. Emprestado pelo Barcelona, o jogador terá que ser comprado pelo Atleti caso ele atue em mais de 50% dos minutos em que estiver disponível.

Como o Atlético não está disposto a pagar os 40 milhões de euros (207 milhões de reais) para contratar o francês de 31 anos em definitivo no fim da temporada, a solução do clube tem sido colocá-lo em campo só depois dos 15 minutos do segundo tempo. Assim, a equipe calcula que, somando as duas temporadas de empréstimo (a atual e a anterior), a meta de 50% dos minutos não será batida.

A estratégia, é claro, tem causado muita polêmica. Segundo a rádio espanhola Cadena SER, o Barcelona prepara uma ação judicial para questionar a ação do Atlético, alegando má-fé do time da capital. Além disso, o jornal Mundo Deportivo afirma que o técnico da seleção da França, Didier Deschamps, está preocupado em como a situação pode afetar um de seus principais jogadores antes da Copa do Mundo, tanto em questão de ritmo de jogo quanto na parte psicológica.

O próprio Griezmann se manifestou sobre jogar só meia hora por partida após a vitória por 2 a 1 sobre o Porto, pela Liga dos Campeões, na última quarta-feira, 7. Ele entrou aos 15 minutos do segundo tempo e marcou o gol decisivo nos acréscimos. “É o que temos, não está nas minhas mãos. Agradeço a Deus por estar aqui. Minha família está feliz. Claro que eu quero jogar mais, mas vou dar tudo de mim nos minutos que tenho”.

Contratado pelo Barcelona do próprio Atleti em 2019, por 120 milhões de euros, o francês nunca rendeu o esperado na equipe catalã e foi emprestado de volta ao time de Madri em 2021, com vínculo válido por duas temporadas, em um esforço para reduzir a folha salarial. Na atual temporada, ele tem seis jogos pelo Atlético, sempre entrando por volta dos 15 da segunda etapa, e três gols marcados – o que dá uma média de uma bola na rede a cada 60 minutos. Mesmo assim, deve seguir na reserva enquanto o impasse contratual persistir.

