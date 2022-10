Por que Casemiro é reserva no Manchester United? Veja motivos

Atualizado em 6 out 2022, 10h48 - Publicado em 6 out 2022, 10h47

Por Leandro Miranda

A contratação de Casemiro pelo Manchester United foi uma das mais bombásticas da janela de transferências europeia, com o volante pentacampeão da Champions League deixando o Real Madrid por mais de 70 milhões de euros para reforçar o gigante inglês em crise. Mas até aqui, as expectativas de que o brasileiro dominaria o meio-campo de seu novo time não se confirmaram: ele entrou em campo apenas seis vezes, uma única delas como titular.

Por que um dos melhores volantes do mundo não é dono da posição em um time que tenta se reerguer? A resposta passa principalmente pelo bom momento dos concorrentes. Assim que Casemiro chegou, o United venceu o Liverpool por 2 a 1 com uma ótima exibição do escocês Scott McTominay e do dinamarquês Christian Eriksen como dupla à frente da zaga. Desde então, essa tem sido a combinação preferida do técnico Erik ten Hag.

Os resultados do United não se mantiveram tão consistentes desde então, mas, por enquanto, Casemiro segue como opção de luxo. Somando os quatro jogos da Premier League de que ele participou, foram só 82 minutos em campo, sendo apenas o 17º jogador mais utilizado do elenco. Seu único jogo completo foi a derrota por 1 a 0 para a Real Sociedad, pela Liga Europa.

A adaptação de um meio-campista de 30 anos ao ritmo mais acelerado do Campeonato Inglês também já foi mencionada como um dos fatores para que Casemiro ainda não seja titular. “Ele é novo aqui, precisa se adaptar. Tem que se acostumar à minha forma de jogar futebol”, disse Ten Hag quando questionado sobre a condição de reserva do brasileiro.

Depois de tomar 6 a 3 do rival Manchester City no último jogo da Premier League, é possível que o treinador holandês faça mudanças. Como Eriksen é o jogador com passe mais qualificado na saída de bola, o candidato mais provável a ir para o banco se Casemiro virar titular é McTominay, mais dinâmico e com mais chegada à frente, mas que não oferece a mesma proteção defensiva que o brasileiro.

Enquanto isso, na seleção, Casemiro segue como titular absoluto e um dos principais nomes da equipe de Tite para a Copa do Mundo. Seu companheiro mais provável no meio-campo no Catar, aliás, é Fred, outro jogador que perdeu a condição de titular no United após a chegada de Ten Hag.

