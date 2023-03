Por que Bayern demitiu técnico com 100% de aproveitamento na Champions

O Bayern de Munique teve uma parada para a Data Fifa bastante agitada. O técnico Julian Nagelsmann foi demitido nesta sexta-feira, 24, apesar dos bons resultados — o time tem 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões — e é o segundo colocado do Campeonato Alemão, um ponto atrás do Borussia Dortmund. Seu substituto será Thomas Tuchel, campeão europeu com o Chelsea em 2021.

A demissão do jovem Nagelsmann surpreendeu pelo momento da temporada. O treinador de 35 anos chegou ao clube em 2021 após bom trabalho no RB Leipzig e confirmou o favoritismo na Bundesliga do ano passado. No entanto, a derrota para o Bayer Leverkusen na última rodada foi o fim da linha de uma relação que já vinha conflituosa com atletas e direção.

“Raramente experimentei tão pouca motivação, tão pouca mentalidade, tão pouca briga, tão pouca assertividade. Esta equipe é tão boa quando eles têm uma mentalidade desde o início e vão a 100%, mas tão ruim quando não faz isso e pensa que pode fazer tudo pela qualidade”, afirmou o diretor esportivo e ex-jogador do clube, Hasan Salihamidzic.

Outro ídolo e dirigente do clube, o ex-goleiro Oliver Kahn agradeceu Nagelsmann pelo serviço prestado, mas citou a oscilação do time como razão para a demissão. “Estávamos convencidos de que trabalharíamos com ele a longo prazo (…) porém, notamos que a qualidade do nosso elenco, apesar de ter vencido o campeonato alemão no ano passado, tem se mostrado cada vez menos frequente. Depois da Copa do Mundo, jogamos com cada vez menos sucesso e de forma menos atrativa, as fortes oscilações de rendimento puseram em xeque os nossos objetivos.”

Salihamidzic também lamentou a quebra do contrato: “Foi a decisão mais difícil do meu tempo como diretor esportivo. Tive uma relação aberta, de confiança e amigável com Julian desde o primeiro dia. Lamento a separação. Mas depois de uma análise cuidadosa do evolução da nossa equipe, especialmente desde janeiro e com a experiência da segunda metade da temporada anterior, agora decidimos juntos dispensar Julian.”

Segundo a imprensa local, a relação de Nagelsmann com o elenco não era boa, especialmente com os reservas, com quem mantinha quase nenhum contato. Semanas atrás, o treinador havia reclamado da presença de um “informante”, que estaria passando informações internas aos jornalistas. “Espero essa pessoa não consiga se olhar no espelho”, desabafou na ocasião.

Nagelsmann deixou o clube com 81 jogos, 57 vitórias, 14 empates e 10 derrotas, em 81 jogos, com 76,13% de aproveitamento.

Com passagens marcantes por Borussia Dortmund, PSG, Dortmund e Chelsea, Tuchel assinou contrato até 30 de junho de 2025 e em breve já terá uma dura missão: eliminar o Manchester City nas quartas de final da Champions League. O jogo de ida acontece na Inglaterra em 11 de abril. O clube bávaro venceu seus oito jogos na competição e eliminou o PSG na fase anterior.