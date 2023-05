Polícia da Espanha prende acusados de pendurar boneco de Vini Jr em Madri

A Polícia Nacional da Espanha prendeu quatro torcedores do Atlético de Madri acusados de pendurar um boneco com a camisa de Vinicius Júnior em uma ponte na capital espanhola. O caso aconteceu antes de um clássico pela Copa do Rei, no dia 26 de janeiro deste ano, próximo ao centro de treinamento do Real Madrid.

A entidade divulgou em seu perfil oficial no Twitter: “Presas em Madrid quatro pessoas que supostamente penduraram um manequim com a camisa de Vinicius em uma ponte perto da Ciudad Deportiva do Real Madrid. Parar com delitos de ódio”.

⚠ÚLTIMA HORA⚠ 🚩Detenidas en #Madrid 4 personas que presuntamente colgaron un maniquí con la camiseta de #Vinicius en un puente cercano a la Ciudad Deportiva del @realmadrid STOP #delitosdeodio pic.twitter.com/OonIns1jXe — Policía Nacional (@policia) May 23, 2023

A detenção aconteceu dias depois de mais um caso de racismo contra Vinicius, em jogo contra o Valencia, pelo Campeonato Espanhol. O brasileiro acusou um torcedor de imitar um macaco em sua direção, e vídeos de vários torcedores nas arquibancadas do Mestalla gritando “mono” (macaco, em espanhol) foram divulgados.

O caso gerou repercussão mundial e rendeu manifestações. Jogadores, políticos e clubes do mundo todo saíram em defesa de Vinicius, enquanto o presidente de La Liga, Javier Tebas, foi na contramão e teceu críticas ao atacante, acusando-o de “desinformação”.

Nas redes sociais, comentários racistas também foram relatados, assim como uma polêmica envolvendo o zagueiro Gabriel Paulista, brasileiro naturalizado espanhol, do Valencia, que defendeu a versão dos gritos da torcida serem de “tonto”, e não “mono”. O defensor já havia se envolvido em um problema com Vini, quando fez dura falta e foi expulso, em jogo no Santiago Bernabéu.