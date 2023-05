Piton na Itália: Azzurra aposta em estrangeiros para se reforçar; relembre

O Vasco informou que o lateral-esquerdo Lucas Piton foi pré-convocado para a seleção italiana, nesta quarta-feira, 24. O jogador está na lista para a disputa da fase final da Nations League, que se inicia na semifinal, contra a Espanha, dia 15 de junho.

Aos 22 anos, Piton tem passaporte italiano há duas temporadas e, desde então, pode defender a Azzurra, dando sequência a uma longa lista de estrangeiros que já atuaram pelo país europeu. Em tempos recentes, o volante Jorginho, o zagueiro Rafael Tolói e o lateral Emerson Palmieri se tornaram figuras constantes no time de Roberto Mancini.

Outro nome naturalizado de destaque é o de Mateo Retegui, atacante argentino do Tigre, que já se destaca na tetracampeã mundial. Ele, por sinal, pode ser só o primeiro argentino a começar uma nova era na Itália.

Segundo o jornal Tuttosport, depois do impacto imediato, a federação estuda mais dez possibilidades com dupla nacionalidade: Lucas Beltrán (River Plate), Nicolás Valentini (Boca Juniors), Nicolás Capaldo (Salzburgo), Pedro De La Vega (Lanús), Gianluca Prestianni (Vélez), Tomás Pozzo (Independiente), Ignacio Maestro Puch (Atlético Tucumán), Gino Infantino (Rosario Central), Juan Sforza e Justo Gianni (Newell´s Old Boys).

Historicamente, a seleção italiana já teve brasileiros importantes. O pioneiro foi Anfiloni Guarisi, o Filó, que estreou pela Azzurra em 1932 e venceu a Copa do Mundo de 1934. Desde então, mais nomes conhecidos vestiram a camisa italiana, como Mazzola, Amauri, Thiago Motta e Éder. Ao todo, já foram 14 jogadores nascidos no Brasil que jogaram pela Itália.

Lucas Piton foi revelado pelo Corinthians e contratado pelo Vasco neste ano. Titular em 19 das partidas que atuou, tem um gol e cinco assistências na temporada. O lateral compõe o sistema defensivo cruzmaltino, já vazado 11 vezes em sete jogos do Brasileirão.