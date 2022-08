Perto do United, Casemiro abrirá mão de briga por recorde na Champions

A transferência de Casemiro do Real Madrid ao Manchester United, que no início soava improvável, agora está bem próxima de ser concretizada, segundo a imprensa europeia. O volante brasileiro de 30 anos recebeu uma “proposta dos sonhos” e pode acertar com o clube inglês nas próximas horas. Se confirmado como reforço em Old Trafford, Casemiro abrirá mão de brigar por um feito e tanto: o recorde de títulos da Liga dos Campeões.

Pentacampeão pelo Real Madrid, Casemiro não poderá lutar por um sexto troféu, pois o United não se classificou ao torneio (sexto colocado da Premier League, disputará a Liga Europa). Cristiano Ronaldo vive a mesma situação e é justamente a sede por recordes pessoais na Champions que motiva sua possível saída do United.

O interesse dos Red Devils em contratar Casemiro ganhou repercussão nos últimos dias. A equipe de Erik ten Hag atravessa um período tumultuado e de crise nos bastidores após derrotas nas primeiras rodadas na Premier League. Segundo o jornal inglês The Telegraph, o United estaria disposto a pagar 60 milhões de euros (cerca de 312 milhões de reais na cotação atual) pelo volante da seleção brasileira, uma quantia generosa para um jogador de 30 anos. Além disso, segundo o diário espanhol Marca, seu salário dobraria, chegando a cerca de 20 milhões de euros por temporada, com contrato até 2025.

Casemiro está no Real Madrid há oito temporadas e conquistou todos os títulos possíveis. São 18 troféus, incluindo cinco edições da Liga dos Campeões (2014, 2016,2017, 2018 e 2022). É apenas um a menos que o recordista de conquistas da história da Champions, o espanhol Paco Gento, ex-atacante do clube entre os anos de 1953 e 1971, morto em janeiro aos 88 anos, que conquistou seis.

A marca de seis “Orelhudas”, no entanto, pode ser conquistada por cinco colegas de Casemiro no Real Madrid: seus inseparáveis parceiros Lukas Modric e Toni Kross (um dos títulos do alemão é pelo Bayern de Munique), além de Nacho Fernández, Carvajal e Karim Benzema.

