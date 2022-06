Perto da Copa, ataque da seleção brasileira movimenta mercado europeu

Faltando pouco mais de cinco meses para o início da Copa do Mundo de 2022, uma verdadeira “dança das cadeiras” envolvendo os atacantes da seleção brasileira está prestes de acontecer. Gabriel Jesus, Richarlison, Raphinha e Antony estão entre os nomes mais especulados pela imprensa europeia como alvos do mercado da bola na Europa. O futuro de Neymar também é incerto.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

Gabriel Jesus e Richarlison são dois nomes quentes no mercado e, segundo a imprensa britânica, já manifestaram o desejo de encarar novos desafios. O atacante do Manchester City sabe que deve perder espaço na equipe após a chegada do norueguês Erling Haaland e negocia com Real Madrid e Arsenal. O “Pombo”, por sua vez, tem conversas avançadas para trocar o Everton pelo Tottenham. Nas últimas janelas, o nome de Richarlison também foi especulado no Real Madrid e no PSG.

Em alta, Raphinha e Antony também devem ter nova casa na temporada 2022/2023. Ambos se destacaram atuando por Leeds e Ajax, respectivamente, e se valorizaram ao ganhar protagonismo na seleção brasileira. O Barcelona é um dos que mais sonha em ter o destaque da Premier League, enquanto Manchester United e Liverpool travam uma disputa acirrada pelo atacante revelado no São Paulo.

Continua após a publicidade

“O Antony vem em processo constante de evolução, desde que saiu do São Paulo, tanto física quanto taticamente. Se ele optar por uma mudança de ares, principalmente se for para a Premier League, pode ter certeza que vai acrescentar muito à carreira dele”, diz Júnior Chávare, que participou da formação e projeção de Antony enquanto era executivo de futebol do São Paulo. “É um jogador que a cada dia que passa está mais pronto para novos desafios.”

Outro que pode ter de arrumar as malas é o meia Lucas Paquetá. Destaque do Lyon, o jogador revelado pelo Flamengo se tornou peça-chave na seleção de de Tite desperta a atenção do Newcastle, da Premier League. Essa, inclusive, seria uma movimentação interessante para o Brasil, pois poderia melhorar seu entrosamento com Bruno Guimarães, que também trocou a equipe francesa pelos Magpies na última temporada, e vem sendo peça constante na seleção.

A situação de Neymar no PSG também é incerta. Segundo informações do site Goal, o clube francês já considera vender o jogador mais caro da história do futebol (foi comprado em 2017 por 222 milhões de dólares). A janela de transferências europeia vai até o próximo dia 15 de agosto. Até a convocação para a Copa do Mundo, que precisa ser feita até o dia 14 de novembro, a tendência é que a seleção brasileira dispute dois amistosos preparatórios.