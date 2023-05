Pep Guardiola persegue número de títulos do lendário Alex Ferguson

A hegemonia foi mantida na Inglaterra e o Manchester City de Pep Guardiola é campeão da Premier League pela terceiro ano consecutivo. O título veio com antecedência, antes da equipe entrar em campo, com o tropeço do Arsenal contra o Nottingham Forest neste sábado, 20. Agora, com a nova conquista, o técnico catalão soma 33 títulos na carreira e ainda disputa duas finais na atual temporada. Próximo de se igualar ao romeno Lucescu, Guardiola já sonha e começa a perseguir os números do lendário Alex Ferguson para se tornar o técnico mais vitorioso da história do futebol.

Pep Guardiola chegou na Inglaterra em 2016 para abraçar o projeto proposto pelo Manchester City e mudar a equipe de patamar. Aconteceu. Durante os últimos sete anos, o time comandado pelo catalão ‘papou’ 12 conquistas. A mais recente, de forma antecipada e sem entrar em campo, o Campeonato Inglês pelo terceiro ano consecutivo – feito alcançado somente pelo rival Manchester United, do técnico Alex Ferguson, entre 2006/07 e 2008/09 -.

A hegemonia dos Citizens na terra do Rei é inquestionável: 1x Copa da Inglaterra, 2x Supercopa da Inglaterra, 4x Copa da Liga Inglesa e 5x Premier Leagues. Tudo isso além de levar a equipe azul de Manchester a duas finais de Champions League.

Com o título inglês já cravado, restam a final da Copa da Inglaterra e Champions League na atual temporada, tornando o sonho da tríplice coroa mais vivo do que nunca. O único time inglês a conseguir o feito foi também o United de Ferguson, na temporada 1998/99.

Vivo ainda nas duas competições e favorito para conquistá-las, Guardiola pode chegar a 35 títulos na carreira ainda nesta temporada e se igualar ao romeno Mircea Lucescu como o segundo técnico mais vencedor. No topo da lista e com 49 conquistas, reina Sir Alex Ferguson. Apesar da distância, a eficiência dos trabalhos de Pep e o domínio estabelecido no cenário inglês pode indicar que talvez seja questão de tempo até o catalão, de apenas 52 anos, ultrapassar o escocês já aposentado.

Confira os técnicos com mais títulos no futebol:

1) Alex Ferguson: 49 títulos 2) Mircea Lucescu: 35 títulos 3) Pep Guardiola: 33 títulos 4) Valeriy Lobanovskyi: 29 títulos 5) Luiz Felipe Scolari: 27 títulos 6) Jock Stein, Carlo Ancelotti e José Mourinho: 26 títulos

O Manchester City entra em campo neste domingo, 21, para duelar contra o Chelsea e festejar o título inglês conquistado com antecedência. A final da Copa da Inglaterra, contra o rival Manchester United, acontece no dia 3 de junho em Wembley. No final de semana seguinte, 10 de junho, os Citizens decidem o título da Champions League contra a Inter de Milão.