Pênalti, chilique e curtidas: a tensão entre Mbappé e Neymar no PSG

Durou pouco o período de paz e harmonia no Paris Saint-Germain. Apesar da goleada por 5 a 2 sobre o Montpellier no último sábado, 13, com dois gols e ovação para Neymar no Parque Príncipes, o duelo válido pelo Campeonato Francês evidenciou o clima de tensão no elenco. No centro da disputa está Kylian Mbappé, que depois de negar proposta do Real Madrid e renovar contrato milionário foi alçado à condição de grande estrela do time — algo que talvez não seja unanimidade entre Neymar, Lionel Messi e companhia.

Ao longo das últimas semanas, a imprensa europeia noticiou um suposto desejo de Mbappé de ver Neymar fora do PSG. As partes nunca admitiram qualquer rixa (pelo contrário), mas é fato que o clube francês buscou, sem sucesso, algum clube interessado a capaz de bancar os vencimentos do brasileiro. Neymar, por sua vez, garantiu desde o início que pretendia seguir em Paris e que estava 100% focado em retomar sua melhor forma. A promessa vem sendo cumprida, o que parece estar incomodando Mbappé.

No jogo do último sábado, o astro francês de 23 anos não colaborou em nada para o bem-estar do time. Primeiro, o camisa 7 desperdiçou uma penalidade. Na segunda, Neymar pegou a bola e marcou com categoria. Imagens mostraram que Mbappé chegou a pedir a bola para o brasileiro, que não lhe deu ouvidos. A cena mais chocante, no entanto, se deu em um contra-ataque em que Vitinha não passou a bola para Mbappé, que fez gestos de descontamento e desistiu da jogada. O chilique causou protestos nas redes sociais.

Mbappé simplesmente LARGOU o ataque porque o Vitinha não tocou pra ele 🤣 Cara, isso aqui não dá. pic.twitter.com/HifUE79xXI — Euro Fut | Futebol Europeu (@EuroFute) August 13, 2022

Neymar ‘protesta’ com likes

Mais uma vez, as cobranças de pênalti foram o estopim de uma guerra de egos no PSG. Neymar, que em sua chegada ao PSG em 2017 discutiu com Edinson Cavani pelo mesmo motivo, usou as redes sociais para marcar sua posição sobre o ocorrido no sábado. Ele curtiu duas postagens no Twitter que criticavam o fato de Mbappé ter assumido a primeira cobrança.

“Agora é oficial, Mbappé é quem bate os pênaltis no PSG. Claramente isso é coisa de contrato, pois em nenhum clube do mundo que tenha Neymar, ele seria o segundo cobrador, nenhum!! Parece que por causa do contrato Mbappé é o dono do PSG”, diz um dos tuítes.

Agora é oficial, Mbappe é quem bate os pênaltis no PSG. Claramente isso é coisa de contrato, pois em nenhum clube do mundo que tenha Neymar, ele seria o segundo cobrador, nenhum!!

Parece que por causa do contrato, Mbappe é o dono do PSG!! 🤬🤬 pic.twitter.com/05kK1AbPG2 — Neymargiabr🇧🇷🔛 (@Neymargiabr) August 13, 2022

“Hoje, no jogo do PSG, Neymar fez o gol e HUMILHOU o goleiro (mais uma vez) na cobrança do pênalti. Já Mbappé, bateu MUITO mal e perdeu. Após o jogo, o treinador disse que Mbappé será o principal batedor do time na temporada. Um absurdo!”, foi a outra mensagem. Neymar também curtiu um vídeo que mostra a torcida do PSG o aplaudindo de pé durante a partida, em mais um sinal de que, neste momento, é ele quem vence a disputa por protagonismo.

O técnico Christophe Galtier tentou, em vão, botar panos quentes e defendeu a escolha das cobranças. “A ordem foi respeitada nessa partida. Kylian era o primeiro batedor, Neymar bateria o segundo. As escolhas foram respeitadas.”

Lionel Messi, que também poderia tranquilamente entrar nesta disputa, tem adotado o silêncio. No entanto, uma imagem da partida mostrou o argentino incomodado com um esbarrão de Mbappé.

Mbappé com seu “ego” vai prejudicar o vestiário do PSG, até o Messi já sentiu isso. pic.twitter.com/aGKJ870B9v — Gênio Neymar Jr.³ (@genioneymarjr1) August 14, 2022

O clima é de evidente tensão e o fato de ter dado a Mbappé a condição de líder do projeto em um elenco com Neymar e Messi (que, amigos desde os tempos de Barcelona, certamente se protegerão) pode dificultar ainda mais a gestão desta crise. Segundo informações do diário L´Équipe, o diretor de futebol Luís Campos deve convocar uma reunião com Neymar, Mbappé e Galtier para tentar resolver este caso.

