O atacante Vinicius Júnior, do Real Madrid, recebeu manifestações de apoio de nomes como Pelé, Neymar e outras importantes figuras do mundo do futebol depois de virar alvo de ameaças e, principalmente, de uma fala racista do empresário Pedro Bravo.

Bravo comparou o atacante a um macaco por conta de alguns dribles e das comemorações com danças no programa El Chiringuito, um dos mais populares da Espanha. A hashtag BailaViniJr está entre os assuntos mais comentados da rede social Twitter.

“O futebol é alegria. É uma dança. É uma verdadeira festa. Apesar de que o racismo ainda exista, não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo. E nós continuaremos combatendo o racismo desta forma: lutando pelo nosso direito de sermos felizes”, escreveu Pelé, com uma foto do camisa 20 do Real Madrid.

O futebol é alegria. É uma dança. É uma verdadeira festa. Apesar de que o racismo ainda exista, não permitiremos que isso nos impeça de continuar sorrindo. E nós continuaremos combatendo o racismo desta forma: lutando pelo nosso direito de sermos felizes. #BailaViniJr pic.twitter.com/yCJxJEAn4a — Pelé (@Pele) September 16, 2022

Horas antes, Neymar já havia se manifestado ao dizer: “baila Vini Jr.”, respondido pelo atacante com um “sempre”, com a imagem de uma coreografia da dupla, ao lado de Lucas Paquetá, em partida pela seleção brasileira.

BAILA VINI JR @vinijr — Neymar Jr (@neymarjr) September 16, 2022

No Instagram, Neymar foi além: “drible, dance e seja você, feliz do jeito que é. Vai para cima, meu garoto, no próximo gol, bailamos…”. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) também publicou uma mensagem, com um vídeo do jogador dançando.

“Vai ter dança, drible, mas, acima de tudo, respeito. Na noite desta quinta-feira (15), nosso atleta Vinicius Júnior foi alvo de declarações racistas. A CBF se solidariza e reforça: BailaViniJr”.

Vai ter dança, drible, mas, acima de tudo, respeito. Na noite desta quinta-feira (15), nosso atleta @vinijr foi alvo de declarações racistas. A CBF se solidariza e reforça: #BailaViniJr. pic.twitter.com/Ri3EHqCkl5 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 16, 2022

Um dos capitães da seleção, o zagueiro Thiago Silva, do Chelsea, incentivou o companheiro. “Dance sim, irmão! Seja você sempre. Não permita que ninguém tire sua felicidade, isso não é falta de respeito”, postou o defensor nos stories do Instagram.

“Eu quero ver dança. Eu quero ver alegria. Exquece” (sic)”, completou Raphinha, do rival Barcelona. O técnico Xavi Hernández também amenizou as danças: “dança do Vinicius? Cada um comemora como quer. Deixe cada um fazer o que quiser, desde que não desrespeite ninguém”, disse o treinador em entrevista coletiva.



O volante Bruno Guimarães, do Newcastle, cobrou punições mais severas ao autor das falas. “Esse babaca precisa sair daí já preso. Não tem desculpa! Se o cara fala isso numa TV que está ao vivo imagina o que não fala quando não está. Incompreensível se esse cidadão não for preso”, escreveu no Twitter.

Esse BABACA precisa sair daí já preso! Não tem desculpa! Se o cara fala isso numa Tv que está ao vivo imagina o que não fala quando não está. Incompreensível se esse cidadão não for preso 🤬 https://t.co/BBfrUXIbPp — Bruno Guimarães (@brunoog97) September 16, 2022

O assunto ganhou força nos últimos dias depois do volante Koke, capitão do Atlético de Madri, alertar sobre uma possível briga em razão de uma dança de Vini no clássico entre as equipes no próximo domingo, 18,

“Se no fim das contas ele marcar um gol e decidir dançar, é o que ele escolheu fazer. Se eu entenderia? Cada um tem sua forma de ser e comemora os gols como quiser. Haveria confusão, com certeza. De resto, normal”, disse o espanhol à rádio Movistar.

No último domingo, 11, Vinicius comemorou dançando ao marcar o segundo gol na vitória por 4 a 1 do Real Madrid sobre o Mallorca. Os dribles e jogadas de efeito do brasileiro também irritaram os jogadores do time adversário. Segundo a rádio Cadena Ser, houve gritos de “quebre ele” vindos do banco de reservas da equipe rival.

O comentarista espanhol, por sua vez, atacou diretamente o brasileiro.: “você (Vinicius) tem que respeitar o rival. Quer dançar, vá ao sambódromo, no Brasil. Aqui tem que respeitar os companheiros e deixar de fazer o macaco.”

Minutos depois, Pedro Bravo voltou ao ar e pediu desculpas. O programa esportivo de maior audiência seguiu normalmente. Esta não é a primeira vez que o assunto Vinicius entra em pauta na Espanha na semana. O atacante segue sendo alvo de muitas críticas e ataques.

Tendo em vista a repercussão, Bravo se pronunciou por meio do Twitter. O agente se justificou: “Quero esclarecer que a expressão ‘fazer o macaco’ que usei para descrever a dança de comemoração do gol de Vinicius foi feita metaforicamente. Como minha intenção não era ofender ninguém, peço sinceras desculpas. Sinto muito!”

Quiero aclarar que la expresión “hacer el mono” que he mal utilizado para calificar el baile de celebración de los goles que hace Vinicius lo hecho de manera metafórica (“hacer tonterías”). Cómo mi intención no ha sido ofender a nadie pido sinceramente perdón. Lo siento ¡! — Pedro Bravo (@PedroBravoJ) September 16, 2022

