Para onde Messi vai? Pai diz que Barcelona tem preferência

Qual será o próximo clube de Lionel Messi? O craque argentino se despediu do PSG e deve definir seu futuro nos próximos dias. Seu pai e agente, Jorge Messi, está na Catalunha e, após se reunir com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, disse nesta segunda-feira, 5, que o clube do qual é ídolo tem a preferência. O Al-Hilal, da Arábia Saudita, e o Inter Miami, dos EUA, surgem como principais alternativas.

“Não sabemos de nada ainda. Me encantaria (que Messi voltasse ao Barcelona), mas depende de um montão de coisas. Falamos, mas não há nada concreto”, disse Jorge Messi, cercado por jornalistas nesta manhã. Questionado se o filho também deseja voltar ao Barça, respondeu que “sim, é claro”, e que uma decisão deve ser tomada em breve.

Messi quer voltar ao clube de sua vida, pelo qual jogou 778 partidas e fez 672 gols entre 2004 e 2021, e a recíproca é verdadeira. Há, no entanto, entraves financeiros. O Barcelona vem montando um plano, que deve incluir a venda de atletas, para poder encaixar a volta de Messi às normas de fair play financeiro de LaLiga.

De acordo com a imprensa espanhola, a família Messi tem pressa para fechar um novo acordo e, neste sentido, as opções de ligas periféricas parecem mas sólidas, especialmente a do Al-Hilal. De acordo com o diário Mundo Deportivo, o clube saudita oferece em torno de 500 milhões de euros anuais por Messi, que reeditaria no Oriente Médio a rivalidade com Cristiano Ronaldo, estrela do Al-Nassr.

O Inter de Miami surge como alternativa. Apesar de oferecer bem menos que os sauditas, o clube da Major League Soccer (MLS) tem como trunfo a oferta de tornar Messi um dos acionistas do clube. O jogador de 35 anos já disse em diversas entrevistas que tinha curiosidade sobre terminar a carreira em solo americano.